TOTALNI SUNOVRAT SRBINA! Razbio ga penzioner, a onda povukao šokantan potez

Ovo niko nije očekivao...

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser Miomir Kecmanović neprijatno je iznenadio svoje navijače, jer je eliminisan već u prvom kolu Bazela. Iako je pred početak meča imao ulogu favorita, od njega je bolji bio višestruki grend slem šampion Sten Vavrinka (40), jedan od najiskusnijih tenisera današnjice.

Čuveni Švajcarac završio je posao u dva seta (6:1, 7:6), za samo 84 minuta igre. Bila je to jedna od Vavrinkinih najlakših pobeda u poslednjih nekoliko godina, pošto on već dugo ne pripada samom svetskom vrhu. Treba istaći da je ovo tek treća pobeda za Vavrinku na ATP turnirima u 2025. godini, zbog čega bi Miomir Kecmanović morao da bude zabrinut.

I jeste i te kako. Srbin je posle totalnog sunovrata otkazao masters u Parizu tako da postoji mogućnost da srpski tenis nema predstavnika na premijeri u Areni Defans. Jedina šansa je da Hamad Međedović preskoči kvalifikacije koje se igraju za vikend.

FOTO: Tanjug/AP

Posle oko četiri decenije igranja u kultnom Bersiju, Francuzi su shvatili da je vreme za modernizaciju pa će se sledeće nedelje prvi put igrati u najvećoj dvorani u Evropi. Arena Defans prima oko 45 hiljada gledalaca kada su u pitanju koncerti, ali za tenis će kapacitet Centralnog terena biti oko 17 hiljada. Samo će „Artur Eš“ u Njujorku imati veće tribine među objektima na kojima se redovno igraju turniri. Ne računajući razne egzibicije koje se ponekad održavaju na fudbalskim stadionama i slično.

Osim Đokovića i Kecmanovića, od Pariskog opena su do sada odustali i Džek Drejper, Holger Rune, Frensis Tijafo, Roberto Bautista…

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja