ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nakon preokreta do osmine finala
Novak Đoković je uspeo nakon preokreta da pobedi Nemca Janika Hafmana sa 2:1 (4:6, 7:5, 6:3).
Srbin je imao problema tokom prvog seta koji je na kraju i izgubio. U drugom setu su i jedan i drugi teniser bili sigurni na svom servisu sve do rezultata 6:5 za Novaka, kada je uspeo da napravi brejk i stigne do izjednačenja.
U odlučujućem setu Srbin je zaigrao na višem nivou i već u četvrtom gemu stiže do brejka i prednosti. Tu prednost je održavao do kraja i stigao do trijumfa.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Naredni Đokovićev protivnik biće Španac Haime Munar u osmini finala.
Nole je četiri puta u karijeri trijumfovao u Šangaju i to 2012, 2013, 2015. i 2018. godine.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Masters u Šangaju se igra od 1. do 12. oktobra za nagradni fond od 9.193.540 dolara, a titulu brani Italijan Janik Siner, koji je prošle godine u finalu pobedio Đokovića 7:6 (7:4), 6:3.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
STIGLO POJAČANjE NA MARAKANU! Dan posle poraza od Porta, Zvezda potpisala novog igrača
03. 10. 2025. u 07:40
KO DRUGI NEGO VLAHOVIĆ? Srbin predvodi navalu Juventusa u obračunu sa preporođenim Milanom
STARA dama brani niz bez poraza, a rosoneri žele da potvrde šampionske ambicije u najvećem meču Serije A ovog vikenda koji se igra na "Alijanc stadionu" od 20 časova i 45 minuta.
05. 10. 2025. u 07:20
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)