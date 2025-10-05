Tenis

ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković nakon preokreta do osmine finala

05. 10. 2025. u 15:21

Novak Đoković je uspeo nakon preokreta da pobedi Nemca Janika Hafmana sa 2:1 (4:6, 7:5, 6:3).

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je imao problema tokom prvog seta koji je na kraju i izgubio. U drugom setu su i jedan i drugi teniser bili sigurni na svom servisu sve do rezultata 6:5 za Novaka, kada je uspeo da napravi brejk i stigne do izjednačenja.

U odlučujućem setu Srbin je zaigrao na višem nivou i već u četvrtom gemu stiže do brejka i prednosti. Tu prednost je održavao do kraja i stigao do trijumfa.

Naredni Đokovićev protivnik biće Španac Haime Munar u osmini finala.

Nole je četiri puta u karijeri trijumfovao u Šangaju i to 2012, 2013, 2015. i 2018. godine.

Masters u Šangaju se igra od 1. do 12. oktobra za nagradni fond od 9.193.540 dolara, a titulu brani Italijan Janik Siner, koji je prošle godine u finalu pobedio Đokovića 7:6 (7:4), 6:3.

Fudbal
