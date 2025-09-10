TENIS OVO NIJE VIDEO DECENIJAMA: Karlos Alkaraz i Janik Siner ponovili podvig legendi, ni Đoković - Nadal - Federer to nisu uspeli
KARLOS Alkaraz i Janik Siner su i dalje mladi, a već veliki rivali. Posebno je to izraženo ove godine što pokazuje i jedan neverovatan podatak.
Španac i Italijan su tek drugi igrači u Open eri koji su se sastali u finalu pet ili više uzastopnih turnira na kojima su zajedno nastupili.
Njih dvojica su se za trofej borili u Rimu, Rolan Garosu, Vimbldonu, Sinsinatiju i Ju-Es openu.
Jedini koji su pre njih uspeli ovo da urade bili su Džon Mekinro i Ivan Lendl (masters 1983 - Rolan Garos 1984).
Nema sumnje da će Alkaraz i Siner i u budućnosti voditi velike bitne na trofeje na najvećim teniskim turnirima.
