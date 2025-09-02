SINER PREGAZIO BUBLIKA! Evo koji su parovi četvrtfinala Ju-Es open
Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u osmini finala pobedio 24. igrača sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika posle tri seta, 6:1, 6:1, 6:1.
Meč je trajao sat i 23 minuta.
Siner je osam puta uzeo servis kazahstanskom teniseru, dok Bublik nije osvojio nijedan brejk.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Siner, koji brani titulu na Ju Es openu, igraće u četvrtfinalu protiv svog sunarodnika, 10. tenisera sveta Lorenca Muzetija, koji je u osmini finala pobedio 44. igrača sveta Španca Haumea Munara.
Parovi četvrtfinala muškog singla na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Siner - Muzeti
Ože-Alijasim - De Minor
Đoković - Fric
Lehečka - Alkaras
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
BUBLIK JE NEVEROVATAN: Kazahstanac dominira, može li Janik Siner da ga zaustavi?
01. 09. 2025. u 18:20
TENISKI SVET U NEVERICI! Nadal grmi: Zbog ruskog tenisera traži drakonske kazne
01. 09. 2025. u 09:45
TEŠKO JE BEZ BOGDANA, JOKIĆ SE DANAS NEĆE FORSIRATI: Srbija nastavlja prvenstvo bez kapitena
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije će se u četvrtom kolu grupe "A" sastati sa Češkom.
01. 09. 2025. u 08:00
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)