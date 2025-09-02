Tenis

SINER PREGAZIO BUBLIKA! Evo koji su parovi četvrtfinala Ju-Es open

Новости онлине

02. 09. 2025. u 09:31

Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u osmini finala pobedio 24. igrača sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika posle tri seta, 6:1, 6:1, 6:1.

СИНЕР ПРЕГАЗИО БУБЛИКА! Ево који су парови четвртфинала Ју-Ес опен

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Meč je trajao sat i 23 minuta.

Siner je osam puta uzeo servis kazahstanskom teniseru, dok Bublik nije osvojio nijedan brejk.

Siner, koji brani titulu na Ju Es openu, igraće u četvrtfinalu protiv svog sunarodnika, 10. tenisera sveta Lorenca Muzetija, koji je u osmini finala pobedio 44. igrača sveta Španca Haumea Munara.

Parovi četvrtfinala muškog singla na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država:

Siner - Muzeti

Ože-Alijasim - De Minor

Đoković - Fric

Lehečka - Alkaras

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

