TENISKI SVET U NEVERICI! Nadal grmi: Zbog ruskog tenisera traži drakonske kazne

OTVARA se novi front u teniskom svetu.

Toni Nadal, stric i bivši trener Rafaela Nadala, i jedan od najuglednijih glasova u svetu tenisa, oštro je kritikovao ponašanje Danila Medvedeva tokom meča prvog kola Ju-Eѕ opena protiv Benžamena Bonzija, u kolumni za španski list El País.

- Iznenađuje me da igrač njegovog kalibra nije u stanju da smiri nerve i da pristaje da šalje takvu sliku o sebi - napisao je Nadal.

On je istakao da incident ne sme biti posmatran kao izolovan slučaj, već kao deo šireg problema savremenog tenisa. U vremenu kada se sve više vrednuje "viralnost", a sve manje sportski duh, Nadal upozorava na normalizaciju destruktivnog ponašanja na terenu.

- Mislim da je došlo vreme da teniske organizacije razmotre uvođenje sportskih kazni za sve učestalije lomljenje reketa i ispade na terenu - poručio je španski stručnjak.

Medvedev je zbog incidenta kažnjen sa ukupno 42.500 dolara – 30.000 za nesportsko ponašanje i dodatnih 12.500 za lomljenje reketa. Međutim, Toni Nadal smatra da finansijske kazne nisu dovoljne.

- Ovo samo potvrđuje da novčane sankcije ne menjaju ponašanje. Potrebne su sportske kazne koje će naterati igrače da preispitaju način na koji ispoljavaju frustracije.

Podsećanja radi, ruski teniser, nekadašnji šampion Ju-Es opena, izgubio je kontrolu nakon prekida u trećem setu, a njegov bes prema sudiji, provociranje publike i lomljenje reketa ostavili su ružnu sliku celom svetu.

