Tenis

KOLAPS KAKAV TENIS NE PAMTI! Ceo svet gleda šta je uradio Rus nakon eliminacije sa Ju-Es opena (VIDEO)

Новости онлине

25. 08. 2025. u 07:59

DANIL Medvedev se potpuno slomio nakon eliminacije sa Ju-Es opena.

КОЛАПС КАКАВ ТЕНИС НЕ ПАМТИ! Цео свет гледа шта је урадио Рус након елиминације са Ју-Ес опена (ВИДЕО)

Foto: AP

Ruski teniser je izgubio od Benžamana Bonzija rezultatom 3-2. Po setovima je bilo 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4 za Bonzija, koji će u narednom kolu igrati protiv Amerikanca Markosa Girona.

Meč je mogao da ode u oba smera, pošto je Medvedev u trećem setu uspeo da spasi jednu meč loptu. I to na kakav način. Najpre je fotograf ušao na teren, nakon čega je Medvedev poludeo i ušao u raspravu sa sudijom, koji je Bonziju dao novi prvi servis.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pauza je trajala pet minuta, dovoljno da se momentum preokrene, a Medvedev napravi brejk. Kroz taj-brejk obezbedio je i četvrti set. U njemu je Rus briljirao i osvojio ga je sa nulom.

Imao je u sve u svojim rukama i u odlučujućem periodu, dva puta prednost brejka, mogao je i do trećeg, ali je u maratonskom sedmom gemu Bonzi spasao pet brejk šansi. Kazna za Medvedeva je stigla u 10. gemu, u kojem je Bonzi iskoristio meč loptu i prošao dalje. 

A onda se desilo ono što je šokiralo ceo svet Medvedev je otišao na stolicu, emotivno se slomio i dugo udarao reket koji je potpuno uništen. A kako i ne bi s obzirom da je ovo treći gren slem u nizu gde je Rus eliminisan u prvom kolu. 

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova