KOLAPS KAKAV TENIS NE PAMTI! Ceo svet gleda šta je uradio Rus nakon eliminacije sa Ju-Es opena (VIDEO)

DANIL Medvedev se potpuno slomio nakon eliminacije sa Ju-Es opena.

Foto: AP

Ruski teniser je izgubio od Benžamana Bonzija rezultatom 3-2. Po setovima je bilo 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4 za Bonzija, koji će u narednom kolu igrati protiv Amerikanca Markosa Girona.

Meč je mogao da ode u oba smera, pošto je Medvedev u trećem setu uspeo da spasi jednu meč loptu. I to na kakav način. Najpre je fotograf ušao na teren, nakon čega je Medvedev poludeo i ušao u raspravu sa sudijom, koji je Bonziju dao novi prvi servis.

Daniil Medvedev hits one of the BEST VOLLEYS OF HIS LIFE against Bonzi at the US Open.



Followed up by one of the best reactions of his life too 😭😭😭



pic.twitter.com/LcpRwQ1cJh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

Pauza je trajala pet minuta, dovoljno da se momentum preokrene, a Medvedev napravi brejk. Kroz taj-brejk obezbedio je i četvrti set. U njemu je Rus briljirao i osvojio ga je sa nulom.

Imao je u sve u svojim rukama i u odlučujućem periodu, dva puta prednost brejka, mogao je i do trećeg, ali je u maratonskom sedmom gemu Bonzi spasao pet brejk šansi. Kazna za Medvedeva je stigla u 10. gemu, u kojem je Bonzi iskoristio meč loptu i prošao dalje.

A onda se desilo ono što je šokiralo ceo svet Medvedev je otišao na stolicu, emotivno se slomio i dugo udarao reket koji je potpuno uništen. A kako i ne bi s obzirom da je ovo treći gren slem u nizu gde je Rus eliminisan u prvom kolu.

Daniil Medvedev looking totally distraught after his loss to Bonzi at the U.S. open.



He’s smashing his racquet and just sitting on the court.



Brutal loss to swallow.



pic.twitter.com/CYvceKNR2M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

