KOLAPS KAKAV TENIS NE PAMTI! Ceo svet gleda šta je uradio Rus nakon eliminacije sa Ju-Es opena (VIDEO)
DANIL Medvedev se potpuno slomio nakon eliminacije sa Ju-Es opena.
Ruski teniser je izgubio od Benžamana Bonzija rezultatom 3-2. Po setovima je bilo 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6, 6:4 za Bonzija, koji će u narednom kolu igrati protiv Amerikanca Markosa Girona.
Meč je mogao da ode u oba smera, pošto je Medvedev u trećem setu uspeo da spasi jednu meč loptu. I to na kakav način. Najpre je fotograf ušao na teren, nakon čega je Medvedev poludeo i ušao u raspravu sa sudijom, koji je Bonziju dao novi prvi servis.
Pauza je trajala pet minuta, dovoljno da se momentum preokrene, a Medvedev napravi brejk. Kroz taj-brejk obezbedio je i četvrti set. U njemu je Rus briljirao i osvojio ga je sa nulom.
Imao je u sve u svojim rukama i u odlučujućem periodu, dva puta prednost brejka, mogao je i do trećeg, ali je u maratonskom sedmom gemu Bonzi spasao pet brejk šansi. Kazna za Medvedeva je stigla u 10. gemu, u kojem je Bonzi iskoristio meč loptu i prošao dalje.
A onda se desilo ono što je šokiralo ceo svet Medvedev je otišao na stolicu, emotivno se slomio i dugo udarao reket koji je potpuno uništen. A kako i ne bi s obzirom da je ovo treći gren slem u nizu gde je Rus eliminisan u prvom kolu.
