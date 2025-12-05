A POSLE NAJNEVEROVATNIJE SENZACIJE! Evo šta je Srpkinja potrebno za četvrtfinale Svetskog prvenstva
Ženska rukometna reprezentacija Srbije ne samo da nije pobedila Farska Ostrva u 2. kolu druge faze Svetskog prvenstva (a konačan rezultat glasio je 31:31), nego su naše imale gol prednosti i loptu sedam sekundi pre kraja - i bile na sedam metara od mreže rivalki, a primile pogodak.
I na sreću to im se neće obiti o glavu posle ostalih rezultata u našoj grupi pred ključni meč koji će Srpkinje igrati u subotu od 15.30 protiv Crne Gore.
Crnogorke, koje su ispod naših devojki sa četiri boda, deklasirane su juče od prvoplasirane Nemačke (36:18).
Reprezentaciji Srbije će u poslednjem kolu bod biti dovoljan za plasman među najboljih osam timova sveta.
Španija, takođe, ima četiri boda, pa bi i u slučaju trijumfa nad Nemačkom i istim brojem bodova sa Srbijom, ipak ostala iza, zbog poraza u međusobnom meču.
Četvrtfinalni mečevi biće na programu 9. i 10. decembra u Dortmundu i Roterdamu.
