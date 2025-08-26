Tenis

AMERI BRUTALNO KAZNILI RUSA! Danil Medvedev mora debelo da plati zbog divljanja na Ju-Es openu

Новости онлине

26. 08. 2025. u 09:49

POSLE eliminacije sa Ju-Es opena, sada i ovo...

АМЕРИ БРУТАЛНО КАЗНИЛИ РУСА! Данил Медведев мора дебело да плати због дивљања на Ју-Ес опену

FOTO: Profimedia

Za Danila Medvedeva 2025. godina pretvorila se u pravu noćnu moru. Posle ranih ispadanja na Australijan openu (drugo kolo), Rolan Garosu, Vimbldonu i sada Ju-Es openu (sva tri puta već u prvom kolu), stigao je i novi udarac – visoka novčana kazna.

Nekadašnji šampion njujorškog grend slema u prvom duelu na ovogodišnjem Ju-Es oopenu izgubio je kontrolu. Tokom meča ulazio je u rasprave sa sudijom, a pošto je doživeo poraz od Francuza Benžamana Bonzija u besu je polomio rekete dok je sedeo na klupi. Epilog – 150.000 dolara kazne zbog nesportskog ponašanja, uništavanja opreme i vređanja arbitra.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sam Medvedev je odmah posle poraza kratko prokomentarisao:

- Neću ništa da pričam, ionako ću dobiti žestoku kaznu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ona ga je, ubrzo, i stigla...

Njegovo ponašanje izazvalo je brojne reakcije teniskih legendi. Boris Beker je na društvenim mrežama napisao:

- Ovo je klasičan primer sloma na javnom mestu. Mislim da mu je potrebna stručna pomoć.

S njim se složio i Bred Gilbert, poručivši da Rus definitivno mora da potraži pomoć, dok je Patrik Mekinro, bivši selektor Dejvis kup tima SAD, dao konkretan savet:

- Najbolje bi bilo da Medvedev napravi pauzu i ne igra do kraja godine.

Sezona koja je za Medvedeva trebalo da bude povratnička pretvorila se u verovatno najgoru u poslednjoj deceniji njegove karijere.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINJICI ZA BEBE

BUDI I TI NEČIJI ANĐEO – TSC I FONDACIJA MOZZART ZA POMOĆ PRVOJ NARODNOJ KUHINjICI ZA BEBE