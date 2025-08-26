AMERI BRUTALNO KAZNILI RUSA! Danil Medvedev mora debelo da plati zbog divljanja na Ju-Es openu
POSLE eliminacije sa Ju-Es opena, sada i ovo...
Za Danila Medvedeva 2025. godina pretvorila se u pravu noćnu moru. Posle ranih ispadanja na Australijan openu (drugo kolo), Rolan Garosu, Vimbldonu i sada Ju-Es openu (sva tri puta već u prvom kolu), stigao je i novi udarac – visoka novčana kazna.
Nekadašnji šampion njujorškog grend slema u prvom duelu na ovogodišnjem Ju-Es oopenu izgubio je kontrolu. Tokom meča ulazio je u rasprave sa sudijom, a pošto je doživeo poraz od Francuza Benžamana Bonzija u besu je polomio rekete dok je sedeo na klupi. Epilog – 150.000 dolara kazne zbog nesportskog ponašanja, uništavanja opreme i vređanja arbitra.
Sam Medvedev je odmah posle poraza kratko prokomentarisao:
- Neću ništa da pričam, ionako ću dobiti žestoku kaznu.
Ona ga je, ubrzo, i stigla...
Njegovo ponašanje izazvalo je brojne reakcije teniskih legendi. Boris Beker je na društvenim mrežama napisao:
- Ovo je klasičan primer sloma na javnom mestu. Mislim da mu je potrebna stručna pomoć.
S njim se složio i Bred Gilbert, poručivši da Rus definitivno mora da potraži pomoć, dok je Patrik Mekinro, bivši selektor Dejvis kup tima SAD, dao konkretan savet:
- Najbolje bi bilo da Medvedev napravi pauzu i ne igra do kraja godine.
Sezona koja je za Medvedeva trebalo da bude povratnička pretvorila se u verovatno najgoru u poslednjoj deceniji njegove karijere.
