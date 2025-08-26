"SVE SMRDI NA MARIHUANU"! Slavni teniser nije mogao viće da ćuti, otkrio zbog čega mrzi Ju-Es open

Kasper Rud plasirao se u drugo kolo Ju-Es opena, pošto je pobedio Ofnera 6:1, 6:2, 7:6 (5) posle nepuna dva sata igre, ali mnogo više se priča o njegovoj izjavi nego li o pobedi.

FOTO: Tanjug/AP

- Najveća degradacija kod turnira u Njujorku je što sada sve smrdi na marihuanu. Čak i u turnirskim objektima. Morate sa tim da se pomirite, ali meni to nije baš omiljeni miris", izjavio je Rud.

On je dodao da je problem naročito izražen tokom mečeva.

Casper Ruud says his least favorite thing about playing at the U.S. Open is the smell of marijuana



“For me, this is the worst thing about New York. The smell is everywhere, even here on the courts. We have to accept it, but it’s not my favorite smell.”



“It’s quite annoying to… pic.twitter.com/CiM1qGvdLi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 25, 2025

- Baš je iritirajuće kada izađete na teren i osetite kako neko puši džoint. Nije to zabavno za igrače, posebno kada ste umorni, a morate da udišete taj miris. Nažalost, ne možemo ništa da uradimo dok se zakon ne promeni, a sumnjam da će se to dogoditi“, naglasio je Norvežanin.

Podsećanja radi, otkako je 2021. godine u Njujorku legalizovana upotreba marihuane, Ju-Es open gotovo svake godine prati ista priča – teniseri se žale na miris koji dopire sa tribina i oko samih terena.