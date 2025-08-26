"SVE SMRDI NA MARIHUANU"! Slavni teniser nije mogao viće da ćuti, otkrio zbog čega mrzi Ju-Es open
Kasper Rud plasirao se u drugo kolo Ju-Es opena, pošto je pobedio Ofnera 6:1, 6:2, 7:6 (5) posle nepuna dva sata igre, ali mnogo više se priča o njegovoj izjavi nego li o pobedi.
- Najveća degradacija kod turnira u Njujorku je što sada sve smrdi na marihuanu. Čak i u turnirskim objektima. Morate sa tim da se pomirite, ali meni to nije baš omiljeni miris", izjavio je Rud.
On je dodao da je problem naročito izražen tokom mečeva.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Baš je iritirajuće kada izađete na teren i osetite kako neko puši džoint. Nije to zabavno za igrače, posebno kada ste umorni, a morate da udišete taj miris. Nažalost, ne možemo ništa da uradimo dok se zakon ne promeni, a sumnjam da će se to dogoditi“, naglasio je Norvežanin.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Podsećanja radi, otkako je 2021. godine u Njujorku legalizovana upotreba marihuane, Ju-Es open gotovo svake godine prati ista priča – teniseri se žale na miris koji dopire sa tribina i oko samih terena.
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)