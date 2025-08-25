SRBIN ZAVRŠIO UČEŠĆE NA JU-ES OPENU: Brazilac bolji od Kecmanovića
Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo US opena pošto je posle velike borbe poražen od Brazilca Žoaa Fonseke rezultatom 3:0 (7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3) u meču koji je trajao nepunih dva i po sata igre.
Meč je trajao dva sata i 28 minuta, a nakon prva dva seta u kom je pruzio dobar otpor, Srbin se u trecem "ugasio" te završio učešće već u prvom kolu.
Fonsekin naredni rival biće Čeh Tomaš Mahača, koji je bio bolji od Italijana Luke Nardija 6:3 6:1, 6:1.
DRAMA NA "SENT DžEJMSIS PARKU": Transfera Aleksandera Isaka baca senku na veliki premijerligaški derbi
DRUGO kolo Premijer lige zatvoriće obračun Njukasla i Liverpula koji ukršatju koplja na "Sent Džejmsis parku" od 21.00.
25. 08. 2025. u 08:55
HRVATSKA ZAPANjENA: Bed blu bojsi dobili batine? (VIDEO)
Najnovije vesti iz sveta navijača iznenadile su Hrvatsku.
25. 08. 2025. u 14:10 >> 18:55
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)