SRBIN ZAVRŠIO UČEŠĆE NA JU-ES OPENU: Brazilac bolji od Kecmanovića

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo US opena pošto je posle velike borbe poražen od Brazilca Žoaa Fonseke rezultatom 3:0 (7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3) u meču koji je trajao nepunih dva i po sata igre.

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Meč je trajao dva sata i 28 minuta, a nakon prva dva seta u kom je pruzio dobar otpor, Srbin se u trecem "ugasio" te završio učešće već u prvom kolu.

Fonsekin naredni rival biće Čeh Tomaš Mahača, koji je bio bolji od Italijana Luke Nardija 6:3 6:1, 6:1.

