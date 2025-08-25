Tenis

SRBIN ZAVRŠIO UČEŠĆE NA JU-ES OPENU: Brazilac bolji od Kecmanovića

Filip Milošević

25. 08. 2025. u 21:01

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo US opena pošto je posle velike borbe poražen od Brazilca Žoaa Fonseke rezultatom 3:0 (7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:3) u meču koji je trajao nepunih dva i po sata igre.

СРБИН ЗАВРШИО УЧЕШЋЕ НА ЈУ-ЕС ОПЕНУ: Бразилац бољи од Кецмановића

Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Meč je trajao dva sata i 28 minuta, a nakon prva dva seta u kom je pruzio dobar otpor, Srbin se u trecem "ugasio" te završio učešće već u prvom kolu.

Fonsekin naredni rival biće Čeh Tomaš Mahača, koji je bio bolji od Italijana Luke Nardija 6:3 6:1, 6:1.
 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 1

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: Svakog jutra tugujem i plačem

SLAVNI HRVAT U STRAŠNIM TRAGEDIJAMA IZGUBIO ŽENU I TRI SINA: "Svakog jutra tugujem i plačem"