OLGA PREŽIVELA PAKAO: Danilovićeva objavila šokantan prizor iz Sinsinatija (FOTO)
SRPSKA teniserka Olga Danilović eliminisana je u prvom kolu Sinsinatija, a onda je na društvenim mrežama podelila sa čime se borila tokom meča, te je postalo jasno i zašto.
Danilovićeva je završila učešće na ovom takmičenju i u singlu i u dublu, a nekoliko dana kasnije podelila je i fotku sa terena, na kojoj se vidi da je od nenormalnih vrućina počela da se topi i betonska podloga na kojoj se igraju mečevi.
Temperatura ovih dana u Sinsinatiju prelazi 35 stepeni, a uz visoku vlažnost vazduha osećaj je još gori. Igračima ne pomaže ni to što se beton užari do te mere da čak i plastika „upadne“ u njega.
Turnir u Sinsinatiju je jedan od najvažnijih pripremnih događaja pred US Open.
