TENISKI SVET U NEVERICI! Sledeći rival Novaka Đokovića povukao radikalan potez pred meč sa Srbinom

Srpski teniser Novak Đoković uspeo je da se plasira u drugo kolo Vimbldona pobedom nad Aleksandreom Milerom u četiri seta - 3:1 (6:1, 6:7, 6:2, 6:2)!

FOTO: Tanjug/AP

Preživeo je Novak Đoković tako dva turbulentna dana u muškoj konkurenciji pošto su iz Londona otišli Danil Medvedev, Stefanos CIcipas i Aleksander Zverev. Mučio se i Karlos Alkaraz, što dovoljno govori da su "autsjaderi" odlučili da ne budu samo statisti protiv najboljih igrača sveta.

Naredni rival Srbinu biće Dan Evans iz Velike Britanije. U susretu dvojice domaćih tenisera, iskusniji Evans je slavio protiv Džeja Klarka sa 3:0 u setovima.

Inače, Evans je jedan od retkih igrača sa pozitivnim međusobnim skorom protiv Novaka Đokovića. Da ova retkost bude još čudnija, Britanac ne spada među mlađe igrače koji su iskoristili šansu protiv vremešnog rekordera u svemu najvažnijem u tenisu. Da sve bude još čudnije, Evans je svoju pobedu izvojevao na mestu na kome nije ni sanjao da je moguće – u Monte Karlu, na šljaci, na kojoj inače ne blista. A da sve bude još čudnije, to se dogodilo u 2021, najboljoj sezoni srpskog asa. Tada je osvojio prva tri gren slema a na četvrtom izgubio u finalu protiv Danila Medvedeva na Ju-Es openu.

FOTO: AP

Bila je to i godina u kojoj je pandemija sve okrenula naopako, pa je Australijski open igran u februaru, a Indijan Vels u oktobru. Nole je sjajno počeo sezonu, slavio u Melburnu, ali je onda preskočio sve turnire do početka sezone na šljaci i Evans je to umeo da iskoristi.

Podsećanja radi, Evans je dosta kontroverzna osoba, bio je suspendovan zbog korišćenja kokaina. A u centru pažnje je sada i na Vimbldonu jer je otkrio da će zabraniti ocu da dođe na meč sa Novakom Đokovićem.

Naime njegov otac, Dejvid, propustio je Evansov prolazak u drugo kolo Vimbldona zbog unapred rezervisanog golf izleta. Nekada rangiran kao broj 21 na svetu, ali sada daleko van prvih 150, Evans je imao šta da kaže o svom ocu nakon meča, smeškajući se:

- Obično ne dovodim mnogo ljudi na turnire, ali ove godine sam odlučio da imam puno porodice i prijatelja ovde. Pa, barem prijatelja - moj tata je mislio da je partija golfa važnija! Imao je planiran golf izlet. Rekao je da će možda otići dan ranije. Ali možda mu sada neću dozvoliti da dođe", rekao je Evans, aludirajući na to da će zabraniti ocu da gleda meč ako rival bude najbolji igrač svih vremena.

Na kraju, tako je i bilo, Novak je pobedio i zakazao meč protiv Evansa sa tatom na tribinama ili ne videćemo...

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu