IZNERVIRAO ME SUDIJA PA SAM DOBIO MOTIVACIJU: Miomir Kecmanović opisao kako je osvojio pet gemova za redom i pobedio Baeza

Uspeo je Miomir Kecmanović (46) čudesnim preokretom da savlada Argentinca Sebastijana Baeza (36) rezultatom 6:7, 6:7, 6:4, 6:2, 6:2.

Foto: Goran Čvorović

- Gubio sam dva prema nula, mislio sam da je meč završen, pa sam odlučio da igram opušteno. Počeo sam da skraćujem poene, da jače udaram i da pogađam. Krenulo je sve da se okreće. Drago mi je da sam uspeo to da uradim, pogotovo na šljaci na kojoj ne igram najsjajnije, i to još protiv takvog igrača. Baš sam srećan zbog toga – izjavio je Kecmanović posle meča.

Za razliku od nekih ranijih izdanja, Kecmanović je zadržao snagu puna četiri sata.

- Imao sam bolju energiju, sve je mnogo bolje izgledalo nego ranije. Drago mi je da sam uspeo da imam veću motivaciju i veću energiju tokom celog meča, a ne samo na delove, što sam sebi dokazao da mogu. Sada samo da to traje što duže – kazao je popularni Miša.

Jedna lopta mogla je sve da promeni. Sudija je očigledni aut Baeza ocenio kao dobru loptu, što je Argentincu donelo brejk u 5. setu. To je naljutilo našeg igrača, ali mu je očigledno dalo i dodatnu motivaciju. Posle toga Baez više nije osvojio ni gem!

- Baš sam se iznervirao, i to mi je sigurno dalo "bust" da se još više motivišem i potrudim da dam sve od sebe. Da nisam dobio meč, sad bih pričao drugačije, kao Darko Miličić u svoje doba – našalio se.

Dobio je posle i izvinjenje od sudije.

- Odmah posle meča. To ne znači puno. Razumem da pogrešiš, ali ne možeš da me ubeđuješ da si siguran, a svi smo videli o čemu se radi. Morali smo to odmah da regulišemo.

Kecmanović smatra da je to dokaz da i na Rolan Garosu treba da ukinu linijske sudije.

- Nisam ni znao da ih ovde ima. Rekli su da će u 2025. godini svaki turnir biti bez linijskih sudija. Iznenadio sam se kada sam video da su tu.

Novinari su ga podsetili na situacija sa Zverevom u Hamburgu, kada mu je "sokolovo oko" oduzelo poen.

- Pre ću da verujem mašini nego čoveku. I to se desi, ali mnogo manje će mašina da pogreši nego osoba.