''MOGU DA GA MRZE ILI VOLE, ALI ON JE NAJVEĆI!'' Kakve reči Amerikanca o Novaku Đokoviću

STRUČNI komentator Jurosporta Amerikanac Džon Mekinro izjavio je da je Srbin Novak Đoković najbolji teniser svih vremena.

Mekinro (64) je u karijeri u singlu osvojio 77 turnira, a od toga sedam grend slem trofeja. Legendarni američki teniser je pohvalno govorio o Đokoviću.

- Mogu ljudi da vole ili mrze Đokovića, ali je on za mene jedan od najvećih, ne tenisera, nego sportista u istoriji. Ima neverovatne fizičke predispozicije, a takvih mentalno spremnih sportista bilo je jako, jako malo. Ta želja za pobeđivanjem, intenzitet u njegovoj igri, to je impresivno. Nema puno sportista u istoriji, koji su celu karijeru bili tako intenzivni na terenu kao što je Novak. On je za mene u istoj kategoriji kao Majkl Džordan - rekao je Mekinro za hrvatski Indeks.

On je odgovorio na pitanje novinara da li je današnji tenis dosadan.

- Više bih rekao da je predvidljiv, a za to je kriv Đoković, najbolji teniser svih vremena. Neću da kažem najveći, ali najbolji sigurno. On je tenis podigao na neki drugi nivo i mislim da smo to tek sada počeli da cenimo. To su bili Rodžer Federer i Rafael Nadal, koji su bili nedodirljivi, a onda je došao Novak i sve je poremetio. Svi su želeli da Federer i Nadal budu na tom nivou, a do tog nivoa na kraju je došao Đoković. To moramo da cenimo. Ja ne znam kako on održava taj nivo, ali znam da ne može zauvek da traje - istakao je Mekinro.

On je podsetio da su u prethodnom periodu grend slem turnire najčešće osvajali Đoković, Federer i Nadal.

- Oni su napredovali iz godine u godinu, što najviše cenim kod njih, a u mojoj generaciji to niko nije radio. Boris Beker je eksplodirao sa 17 godina, a Pit Sampras je završio karijeru sa 32. Danas su teniske karijere dosta duže. Sa druge strane, njih trojica su bili toliko bolji od svih ostalih da je Aleksandru Zverevu, Stefanosu Cicipasu ili Danilu Medvedevu bilo strašno teško da osvoje nešto. Karlos Alkaraz može apsolutno sve i on je najbolje što se dogodilo tenisu. Meni se sviđa Grigor Dimitrov, koji je dosta napredovao. Dobar je dečko, ali je imao problema u karijeri sa povredama i samopouzdanjem - zaključio je Mekinro.

Đoković brani titulu na Australijan openu, pošto je prošle godine u finalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Srpski teniser će u Melburnu pokušati da stigne do 11. titule na Australijan openu i 25. grend slem trofeja u karijeri.

