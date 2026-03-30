ISPLIVALI 17 MEDALJA: Takmičari Posejdona na mitingu "Živojin Mišić" u Valjevu

PLIVAČI PK Posejdon iz Paraćina u konkurenciji 192 plivača iz 17 klubova, sa plivačkog mitinga „Živojin Mišić“, održanom u Valjevu, vratili su se sa 17 medalja.

Osvojili su devet zlatnih odličja, šest srebrnih i dva bronzana. Najuspešniji su bili Nikola Kosović (9), Milutin Jocić (13) i Veljko Ilić (11) koji su rezultatima zavredeli i titule najboljih plivača mitinga u svojim uzrasnim kategorijama.

Nikola je isplivao tri zlata u disciplinama 100 i 50 metara kraul i 50 leđno, dok je na 50 metara delfin osvojio srebrnu medalju. Milutin je osvojio četiri zlatne medalje – na 100 i 50 metara kraul i 50 delfin i leđno, dok je Veljko osvojio tri zlata i jednu srebrnu medalju u disciplinama kraul i leđno.

I ostali takmičari Posejdona su bili odlični. Darija Pejenin (10) isplivala je dva srebrna i dva bronzana odličja, Nikola Radojević (11) dve zlatne medalje, dok je Nikolina Radojević (13) osvojila srebra i bronzu.