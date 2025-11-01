VREME RADI ZA NAS: Rukometaši nisu previše razočarani zbog poraza od Slovenije

NEKAD su pozitivne vibracije i posle poraza. Naši mladi rukometaši žale što su u prijateljskom meču u Loznici izgubili od Slovenije (34:35), ali nisu razočarani. Veruju da su pokazali da imaju dar za veća dela i da će biti mnogo bolji kada budu proveli više vremena sa iskusnijim saigračima i selektorom Raulom Gonzalesom.

FOTO: N. Paraušić

- Odigrali smo odlično na momente. Ali, još smo mladi, tek smo se okupili, imali nekoliko treninga, tako da ima vremena za nas. Za prvi put ovo je sjajno. Imao sam malu tremu, ali pozitivnu i jedva sam čekao ovu utakmicu - ističe za sajt RSS Ognjen Cenić.

"Orlovi" su imali i prednost od četiri gola, ali su u poslednjih 15 minuta posustali. Hrabro su se borili do kraja, a pali su kada je osam sekundi pre kraja Janc zatresao mrežu.

- Zahvalio bih se selektoru na pozivu. Na terenu je bilo dosta debitanta, tako da smo igrali u mešovitom sastavu. Zbog povreda nismo mogli da računamo na dosta igrača. Dali smo sve od sebe, a na kraju nam je falilo i malo sreće. Čestitam timu na perfektnoj utakmici. Ja sam malo iskusniji od debitanata, drugi put sam u reprezentaciji i drago mi kada vidim kako se bore i daju svoj maksimum - kaže Veljko Popović.

Uroš Mitrović je u poslednjoj sekundi pokušao da iznenadi Vujovića i donese remi...

- Bila je veoma teška utakmica. Borili smo se do kraja, ali smo nesrećno izgubili. Ipak, nećemo da tugujemo, jer vreme radi za nas. Igrali smo dobro, borili se i mislim da smo opravdali očekivanja. Žao mi je što nismo pobedili, ali kada bude trebalo bićemo pravi - naglašava Mitrović.