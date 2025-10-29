SRCE DA PUKNE! Oglasio se Partizan povodom strašne tragedije kod Novog Sada
Mladi srpski džudisti, koji su se vraćali sa Međunarodnog takmičenja u Bakuu, doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na putu od Budimpešte ka Beogradu.
Tragičan događaj zbio se u blizini Novog Sada, kada je kombi u kojem su putovali, iz za sada nepoznatih razloga, probio zaštitnu ogradu i sleteo s kolovoza. Nažalost, u nesreći je život izgubio jedan mladi kadet, dok je sedmoro njegovih saigrača, kao i trener koji je upravljao vozilom, zadobilo teške povrede.
Povodom tragedije, Jugoslovensko sportsko društvo Partizan (JSD) oglasilo se zvaničnim saopštenjem, u kojem su izrazili duboko žaljenje i poručili da je ovaj gubitak nenadoknadiv za porodicu, prijatelje i sam klub.
- Duboko smo potreseni tragičnom saobraćajnom nesrećom u kojoj je stradalo dete iz našeg džudo kluba. U ime Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, izražavamo najiskrenije saučešće porodici nastradalog i podršku povređenima. Ovo je nenadoknadiv gubitak za njihove porodice, za naš klub i za celu sportsku zajednicu - navodi se u saopštenju JSD Partizan.
