TRČANJE STIL ŽIVOTA: Ečka ugostila preko 700 takmičara (FOTO)

Б. Г.

26. 10. 2025. u 14:05

Zrenjanin kao Nacionalna prestonica kulture za 2025. godinu među brojnim meandrima u srcu je poneo Ečku, koja je kao i nekada, kada su se oko dvorca motali razni vlastelini, gospoda i knezovi, odisala šarmom, silnom energijom i željom  učesnika, da ličnim primerom pokažu da je trčanje stil, žila kucavica, način savremenog življenja.

fofo:B. G.

    Preko 700 maratonaca, špartalo je asfaltom oko čuvenog dvorca Kaštel, Nemanja Đurić, od kojeg je sve pre pet godina poteklo i inspirisani Rale Simić, davali su poseban ton jubilarnoj petoj Uličnoj trci u malom mestu nadomak Zrenjanina.
    Ečka je mesto koje se ne zaobilazi, odiše neodoljivim šarmom jednostavnosti, ljubav i nasmejani pogledi, oličenje su trke, koja ima dušu i u centru je pažnje svih koji brižljivo planiraju svoj trkački godišnji kalendar.
   Uz brojne učesnike na 5 i 10 kilometara, trkama štafeta i nordijskog hodanja, pobednici su svi koji su prošli cilj i zaslužili medalju, kao i nekoliko stotina klinaca, koji su u trci Malih, pokazali veliko srce i perspektivu za naredne oktobre, koji će neminovno doći…
   Ipak valja na pijedestal počasti, istaći novi rekord staze na 10 kilometara, koji je postavio internacionalac iz Mađarske, Adam Lumb, koji je trku istrčao za trideset minuta i četiri sekunde, što je oko 3 minuta po istrčanom kilometru.
   U konkurenciji dama, nekadašnja Olimpijka iz Rija 2016. godine u maratonu, Mađarica Tunde Sabo, koja je maraton istrčala za dva sata i 40 minuta, bila je najbrža i u sjajnom finišu pobedila Nevenu Jovanović, koja je do sada tri puta bila najbrža na 10 kilometara u Ečki.

