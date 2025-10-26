TRČANJE STIL ŽIVOTA: Ečka ugostila preko 700 takmičara (FOTO)

Ečka je mesto koje se ne zaobilazi, odiše neodoljivim šarmom jednostavnosti, ljubav i nasmejani pogledi, oličenje su trke, koja ima dušu i u centru je pažnje svih koji brižljivo planiraju svoj trkački godišnji kalendar.

Uz brojne učesnike na 5 i 10 kilometara, trkama štafeta i nordijskog hodanja, pobednici su svi koji su prošli cilj i zaslužili medalju, kao i nekoliko stotina klinaca, koji su u trci Malih, pokazali veliko srce i perspektivu za naredne oktobre, koji će neminovno doći…

Ipak valja na pijedestal počasti, istaći novi rekord staze na 10 kilometara, koji je postavio internacionalac iz Mađarske, Adam Lumb, koji je trku istrčao za trideset minuta i četiri sekunde, što je oko 3 minuta po istrčanom kilometru.

U konkurenciji dama, nekadašnja Olimpijka iz Rija 2016. godine u maratonu, Mađarica Tunde Sabo, koja je maraton istrčala za dva sata i 40 minuta, bila je najbrža i u sjajnom finišu pobedila Nevenu Jovanović, koja je do sada tri puta bila najbrža na 10 kilometara u Ečki.

