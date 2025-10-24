Ostali sportovi

TUGA U SRPSKOM SPORTU! Iznenada preminuo bivši ministar

Новости онлине

24. 10. 2025. u 10:26

Tužne vesti pogodile su svet srpskog sporta.

ТУГА У СРПСКОМ СПОРТУ! Изненада преминуо бивши министар

FOTO: N. Paraušić

Ugledni sportski radnik i bivši ministar sporta Savezne Republike Jugoslavije, Velizar Đerić (1952, Prijepolje), preminuo je u svom stanu u Beogradu.

Đerić je preminuo iznenada, a prema prvim informacijama, umro je od posledica srčanog udara.

Veliki deo života Đerić je proveo u glavnom gradu Srbije, gde je ostavio dubok trag u sportskim i društvenim krugovima. Bio je predsednik Bokserskog saveza Srbije, predsednik Saveza "Sport za sve" Srbije, a u trenutku smrti obavljao je funkcije predsednika Federacije kompanijskog sporta Srbije i predsednika Nadzornog odbora Sportskog saveza Srbije.

Đerić je ostao upamćen i kao poslednji ministar sporta velike Jugoslavije, do 2000. godine. A puno poznatih prošlo je kroz druženje u njegovom poznatom restoranu Nostalgija na Sajmu.

Tokom karijere bio je poznat po energičnosti, širini i predanosti sportu, kao i po dobrim odnosima sa brojnim sportskim i društvenim ličnostima.

Velizar Đerić negovao je posebne veze sa Kubom, koju je često posećivao, a prisustvovao je i sahrani kubanskog lidera Fidela Kastra.

Iza sebe je ostavio suprugu i dve ćerke.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM