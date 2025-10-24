TUGA U SRPSKOM SPORTU! Iznenada preminuo bivši ministar
Tužne vesti pogodile su svet srpskog sporta.
Ugledni sportski radnik i bivši ministar sporta Savezne Republike Jugoslavije, Velizar Đerić (1952, Prijepolje), preminuo je u svom stanu u Beogradu.
Đerić je preminuo iznenada, a prema prvim informacijama, umro je od posledica srčanog udara.
Veliki deo života Đerić je proveo u glavnom gradu Srbije, gde je ostavio dubok trag u sportskim i društvenim krugovima. Bio je predsednik Bokserskog saveza Srbije, predsednik Saveza "Sport za sve" Srbije, a u trenutku smrti obavljao je funkcije predsednika Federacije kompanijskog sporta Srbije i predsednika Nadzornog odbora Sportskog saveza Srbije.
Đerić je ostao upamćen i kao poslednji ministar sporta velike Jugoslavije, do 2000. godine. A puno poznatih prošlo je kroz druženje u njegovom poznatom restoranu Nostalgija na Sajmu.
Tokom karijere bio je poznat po energičnosti, širini i predanosti sportu, kao i po dobrim odnosima sa brojnim sportskim i društvenim ličnostima.
Velizar Đerić negovao je posebne veze sa Kubom, koju je često posećivao, a prisustvovao je i sahrani kubanskog lidera Fidela Kastra.
Iza sebe je ostavio suprugu i dve ćerke.
