RUSIJA DOBILA SRAMNU ZABRANU: Ruski sportisti doživeli najniži udarac!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.
Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.
To je počelo da popušta u poslednje vreme, ali...
Danas su stigle dve vesti koje Rusi uopšte nisu očekivali:
1) Poljska je odbila da na svoju teritoriju pusti ruske plivače koji su krenuli na Evropsko prvenstvo
i
2) Izrečena zabrana ruskim paraolimpijcima da dođu na Igre!
Pres služba Međunarodnog paraolimpijskog komiteta objavila je da Rusija neće biti predstavljena ni u jednom sportu na predstojećim takmičenjima, uključujući i Paraolimpijske igre 2026. čiji je domaćin Italija.
„Trenutni položaj FIS-a, IBU-a i Svetskog karlinga znači da sportisti i timovi iz Belorusije i Rusije ne mogu da učestvuju na (međunarodnim) takmičenjima, što im onemogućava kvalifikacije za Zimske paraolimpijske igre. Iako Belorusija i Rusija sada mogu da se takmiče u hokeju na ledu, došlo do zakašnjenja za kvalifikacije, jer je šest timova već izabrano za novembarski kvalifikacioni turnir“, rekao je predsednik MPK-a Endrju Parsons, a prenosi ruski "Šampionat".
