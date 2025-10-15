PRO REKO NEUMOLJIV: Vaterpolisti Novog Beograda u prvom kolu Lige šampiona izgubili od italijanskog velikana - 8:12
VATERPOLISTI Novog Beograda su u prvom kolu grupe B Lige šampiona na svom bazenu izgubili od Pro Reka – 8:12 (0:4, 2:2, 3:2, 3:4). Miloš Ćuk i drugovi u drugom kolu, 28.oktobra u Splitu igraju sa Jadranom, koji je sinoć bio slabiji od imenjaka iz Herceg Novog – 11:14.
Italijani su krenuli silovito, u četvrtom minutu poveli sa 3:0, prvu četvrtinu završili sa 4:0. Vicešampion Srbije se okuražio u drugoj četvrtini, a u trećoj se posle gola Ćuka primakao na 5:6. Međutim, Pro Reko je brzo vratio plus tri. Golove za Novi Beograd postigli su: Martinović 3, Ćuk 2, Gladović, Trtović i Urošević. Istakao se i golman Glušac sa 15 odbrana.
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)