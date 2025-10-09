Ostali sportovi

VEČITI DERBI U SUBOTU: Rukometašice Crvene zvezde i Partizana za dva dana odmeriće snage u ARKUS ligi

Slobodan Krstović

09. 10. 2025. u 22:47

TEK što se završilo četvrto kolo, kreće peto. Sutra novu rundu u Aranđelovcu otvaraju Bekament i Temerin. Ipak, za navijače je najprivčalniji duel rukometašica Crvene zvezde i Partizana, koji se igra u subotu na Banjici. Crveno-bele su velike favortkinje, ali u večitom derbiju su moguća iznenađenje i sigurno je da će crno-bele pružiti žestok otpor.

ВЕЧИТИ ДЕРБИ У СУБОТУ: Рукометашице Црвене звезде и Партизана за два дана одмериће снаге у АРКУС лиги

foto m. vukadinović

PETO kolo ARKUS lige za rukometašice, petak: Bekament - Temerin (19.00). Subota: Crvena zvezda - Partizan (18.00), Mladost NP - Bor (19.00). Nedelja: Železničar - Jagodina (19.00), Ruma - Naisa (18.00).

TABELA: C. zvezda 7 bodova, Naisa 7, Bor 6, Napredak 6, Mladost NP 5, Partizan 5, Jagodina 5, Temerin 4, Ruma 3, Železničar 0, Bekament 0, Medicinar 0.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"