VEČITI DERBI U SUBOTU: Rukometašice Crvene zvezde i Partizana za dva dana odmeriće snage u ARKUS ligi
TEK što se završilo četvrto kolo, kreće peto. Sutra novu rundu u Aranđelovcu otvaraju Bekament i Temerin. Ipak, za navijače je najprivčalniji duel rukometašica Crvene zvezde i Partizana, koji se igra u subotu na Banjici. Crveno-bele su velike favortkinje, ali u večitom derbiju su moguća iznenađenje i sigurno je da će crno-bele pružiti žestok otpor.
PETO kolo ARKUS lige za rukometašice, petak: Bekament - Temerin (19.00). Subota: Crvena zvezda - Partizan (18.00), Mladost NP - Bor (19.00). Nedelja: Železničar - Jagodina (19.00), Ruma - Naisa (18.00).
TABELA: C. zvezda 7 bodova, Naisa 7, Bor 6, Napredak 6, Mladost NP 5, Partizan 5, Jagodina 5, Temerin 4, Ruma 3, Železničar 0, Bekament 0, Medicinar 0.
PARTIZAN JURI DRUGU POBEDU: Crno-beli su za sada polovični
KOŠARKAŠI Partizana će u trećem kolu Evrolige ugostiti Anadolu Efes.
09. 10. 2025. u 08:37
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)