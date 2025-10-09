VEČITI DERBI U SUBOTU: Rukometašice Crvene zvezde i Partizana za dva dana odmeriće snage u ARKUS ligi

TEK što se završilo četvrto kolo, kreće peto. Sutra novu rundu u Aranđelovcu otvaraju Bekament i Temerin. Ipak, za navijače je najprivčalniji duel rukometašica Crvene zvezde i Partizana, koji se igra u subotu na Banjici. Crveno-bele su velike favortkinje, ali u večitom derbiju su moguća iznenađenje i sigurno je da će crno-bele pružiti žestok otpor.