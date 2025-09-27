Ostali sportovi

ITALIJAN BRŽI OD RIVALA: Frančesko Banjaja pobedio u sprint trci u Japanu

Танјуг

27. 09. 2025. u 10:21

VOZAČ Dukatija Frančesko Banjaja pobedio je danas u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Japana u Moto GP šampionatu.

ИТАЛИЈАН БРЖИ ОД РИВАЛА: Франческо Бањаја победио у спринт трци у Јапану

FOTO: Tanjug/AP/Hiro Komae

Italijan je na stazi u Motegiju došao do prvog trijumfa u 17. sprint trci ove sezone.

Drugi je bio njegov timski kolega Mark Markez, a treće mesto je zauzeo vozač KTM-a Pedro Akosta.

Bodove su još osvojili: Đoan Mir, Franko Morbideli, Fabio Kvartararo, Luka Marini, Raul Fernandez i Ai Ogura.

Glavna trka za Veliku nagradu Japana biće vožena sutra u 7.00 časova.

Mark Markez je vodeći u generalnom plasmanu sa 521 bodom, drugi je Aleks Markez sa 330, a treći Banjaja sa 249.

