NOVI BEOGRAD POTOPIO CRVENO-BELE: Miloš Ćuk i drugovi na startu Regionalne lige preslišali vaterpoliste Crvene zvezde
STARA priča na bazenu SRC "11.april". Vaterpolisti Novog Beograda su, kao i ranijih sezona, u prvom kolu Regionalne lige potopili Crvenu zvezdu sa 13:7 (4:1, 2:3, 1:1, 6:2). Ostali mečevi igraju se u subotu i ponedeljak.
Domaćin je krenuo silovito i u prvoj četvrtini je poveo sa 4:0, a šest sekudni pre kraja Marko Radović je dao prvi gol za Zvezdu. Crveno-beli su zaigrali odlučnije u drugoj četvrtini i izjednačili na 4:4, ali se domaćin u finišu ponovo odlepio - 6:4. Treća četvrtina je bila miroljubiva, a u poslednjoj je gost na trenutak pripretio kada je smanjio na 8:6. Tada su igrači Novog Beograda serijom 5:0 slomili otpor crveno-belih.
Golove za Novi Beograd postigli su Gladović, Trtović 3, Dimitrijević, Martinović 2, Pljevančić, Đuro Radović i Grgurević, a za Zvezdu: Radanović 3, Marko Radović 2, Gajić i Tankosić. Kod gosta se istakao i golman Mišović sa 11 odbrana, dok je čuvar mreže domaćina imao devet odbrana.
