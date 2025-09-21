PROMENE PRIJAJU: Rukometašice zadovoljne kako radi novi selektor Prades

NAŠE najbolje rukometašice sutra (14.00) će u Gnjeznom odigrati drugi prijateljski meč sa Poljskom, ali iza zatvorenih vrata. Obe selekcije snage će odmeriti i večeras (18.00).

FOTO: Rukometni savez Srbije

Utakmice će poslužiti novom selektoru Špancu Hoseu Ignasiju Pradesu da vidi na koje devojke može da računa u kvalifikacijama za EP, ali i za SP u Nemačkoj.

- Imali smo dobre treninge, sviđa mi se stil koji želi i zahteva novi selektor. Poseban utisan na mene je ostavila i kondicioni trener Tanja Šarenac. Mislim da će nam veoma prijati ova nova energija u timu. A dueli sa Poljskom će nam pokazati gde se trenutno nalazimo - kaže za sajt RSS pivotmen Katarina Bojičić.