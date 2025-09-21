Ostali sportovi

SARA NOVA UZDANICA ŽELEZNIČARA: Veliko pojačanje za odbojkašice iz Lajkovca

Б. Грујић

21. 09. 2025. u 23:00

Poznata srpska odbojkašica, dugo godina internacionalac i uzdanica brojnih vrhunskih evropskih klubova, Zrenjaninka Sara Sakradžija, vratila se u srpsku odbojku i nakon uspešne sezone u atinskom AEK-u, u novoj će braniti boje Železničara iz Lajkovca. 

САРА НОВА УЗДАНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧАРА: Велико појачање за одбојкашице из Лајковца

ŽOK Železničar Lajkovac

    Sara, kao iskusna odbojkašica i provereni borac, zajedno sa svojim saigračicama, ima zadatak da odbrani titulu prvaka Srbije i da ekipa pokuša da ostvari što bolji rezultat kroz takmičenje u Ligi šampiona. 
    - Imam ogroman motiv, sjajna je atmosfera u novoj ekipi, želje i očekivanja takođe, ali ništa nije nerealno i neostvarivo - naglašava Sara, uz nadu da dobrim partijama može i do spiska selektora  ženske seniorske reprezentacije Srbije.
    Sara Sakradžija je karijeru započela u lokalnom ŽOK Klek, a igrala je još i za VBC Volero Cirih (Švajcarska), Vojvodinu, AS Monako (Francuska), Jedinstvo iz Stare Pazove, Le Kane (Francuska), Halkbank (Turska), E. Lekler Radomka Radom (Poljska), Veneles (Francuska), Volero (Francuska), CSM Lugoj (Rumunija), Altay VC (Kazakstan) i Berel VKO (Kazakstan) i atinski AEK.
 

