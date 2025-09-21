SARA NOVA UZDANICA ŽELEZNIČARA: Veliko pojačanje za odbojkašice iz Lajkovca
Poznata srpska odbojkašica, dugo godina internacionalac i uzdanica brojnih vrhunskih evropskih klubova, Zrenjaninka Sara Sakradžija, vratila se u srpsku odbojku i nakon uspešne sezone u atinskom AEK-u, u novoj će braniti boje Železničara iz Lajkovca.
