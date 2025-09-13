SRPKINJA BEZ SREĆE: Gardaševićevoj izmaklo finale na Svetskom prvenstvu
Srpska atletičarka Milica Gardašević nije uspela danas da se plasira u finale u disciplini skok udalj na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Gardašević je najbolji skok od 6,41 metar imala u prvoj seriji. Srpska atletičarka je u drugoj seriji skočila 6,34 metra, a u trećoj 6,38.
Gardašević je na kraju zauzela 21. mesto u kvalifikacijama, a najboljih 12 atletičarki je izborilo plasman u finale SP.
Najbolji skok u kvalifikacijama imala je Amerikanka Tara Dejvis-Vudhol sa 6,88 metara.
Finale je na programu sutra od 13.40 časova.
