"GENERALKA" ZA FILIPINE: Odbojkaši će u petak i subotu odigrati dva prijateljska meča, bez publike, sa Kanadom

Slobodan Krstović

04. 09. 2025. u 20:50

NAŠI najbolji odbojkaši u Beogradu glancaju formu za Svetsko prvenstvo od 12. do 28. septembra na Filipinima. "Orlovima" su u goste došli Kanađanima, s kojima će sutra i u subotu, bez prisustva publike, u dvorani na Košutnjaku odigrati dva meča, posle kojih će selektoru Georgu Krecu i saradnicima biti jasno koliko zaista mogu na svetskoj smotri.

Foto: Profimedia

Ono što stručni štab najviše muči je neizvesnost oko kapitena Marka Ivovića, koji je zbog povrede preskočio testove u Kanu i Krakovu. Celo leto su se oporavljali i Miran Kujundžuć i Pavle Perić.

- Zato ćemo do poslednjeg trenutka čekati da saopštimo tim za Filipine - ističe pomoćnik Georga Krecua Neven Majstorović, uz opasku da u utorak, 9.septembra putuju na Filipine.

Naša selekcije je dosada izgubili svih pet pripremnih utakmica, od Francuske dve u Kanu (1:3, 0:3) i od Poljske (0:3), Argentine (0:3) i Brazila (0:3) na "Memorijalu Vagner" u Krakovu.

- Igrali smo protiv jačih selekcija, jer smo želeli da vidimo gde smo u datom trenutku. Nažalost zbog povreda nismo bili kompletni. Nadamo se da ćemo protiv Kanade pokazati da smo podigli nivo igre, jer nam je važno da bude maksmimalno spremni za prve dve, za nas najvažnije, utakmice na SP - naglašava Majstorović.

Podsetimo, Srbija će se u prvom kolu grupe H, 14.septembra sastati sa Češkom. Dva dana kasnije odmeriće snage sa Kinom, a 18. sa Brazilom. Prve dve selekcije izboriće osminufinala, a grupa H se ukršta sa grupom A u kojoj su: Filipini, Iran, Egipat, Tunis.

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

