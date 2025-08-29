SRPSKO ČUDO! Veljko Varničić na krovu sveta!

Mladi džudista Veljko Varničić nastavlja da ispisuje istoriju srpskog sporta!

FOTO: OKS

Nakon što je ove godine osvojio zlato na Evropskom prvenstvu i na EYOF-u, Varničić je stigao i do najvećeg uspeha – zlatne medalje na Svetskom prvenstvu za kadete u Sofiji u kategoriji do 73 kilograma.

Ovim trijumfom, talentovani šampion iz Srbije potvrdio je svoj status jednog od najvećih svetskih talenata u džudou, a njegova zlatna serija uliva ogromnu nadu za budućnost ovog sporta u Srbiji.

Posebne čestitke zaslužuje i njegov trener Đorđe Tomić, koji je još jednom dokazao da iz njegove škole izlaze vrhunski džudisti.

