SRPSKO ČUDO! Veljko Varničić na krovu sveta!
Mladi džudista Veljko Varničić nastavlja da ispisuje istoriju srpskog sporta!
Nakon što je ove godine osvojio zlato na Evropskom prvenstvu i na EYOF-u, Varničić je stigao i do najvećeg uspeha – zlatne medalje na Svetskom prvenstvu za kadete u Sofiji u kategoriji do 73 kilograma.
Ovim trijumfom, talentovani šampion iz Srbije potvrdio je svoj status jednog od najvećih svetskih talenata u džudou, a njegova zlatna serija uliva ogromnu nadu za budućnost ovog sporta u Srbiji.
Posebne čestitke zaslužuje i njegov trener Đorđe Tomić, koji je još jednom dokazao da iz njegove škole izlaze vrhunski džudisti.
