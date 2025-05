PRVI KORAK JE NAJTEŽI: Vaterpolisti Novog Beograda u petak (19.30) u polufinalu F4 Lige šampiona igraju sa Barselonetom

NE prete, ali se nikog i ne plaše. Vaterpolisti Novog Beograda ne zadovoljava sam plasman na Fajnal-for Lige šampiona već se nadaju da će se sa Malte vratiti kao pobednici. Puleni Živka Gocića veruju da imaju snagu da u petak (19.30) u polufinalu završnog turnira nadmudre veliku Barselonetu i izbore nedeljno finale. U drugom polufinalu, od 21.00 sastaju se aktuelni šampion Ferencvaroš i Marselj.

miloš vukadinović

- Motivacija i želja da se na Fajnal-foru pokažemo u pravom svetlu neće nedostajati. Imamo čak sedmoricu igrača koji će prvi put igrati na finalnom turniru. Ovo je prava prilika za našu ekipu da pokaže koliko vredi. U svakom slučaju, ako gledamo matematički, svaka ekipa ima 25 posto šansi da osvoji Ligu šampiona. Mi ćemo probati da tih 25 posto iskoristimo na najbolji mogući način. Normalno, moramo prvo da savladamo Barselonetu, kako bismo posle videli šta ćemo. Sigurno je da ćemo napasti trofej, jer niko ne dolazi na F4 da bi obilazio Maltu, već da svoju šansu pretoči u pehar – ističe strateg Novog Beograda Živko Gocić.

Trofejni stručnjak podvlači da je za ekipu bilo dobro, bez obzira na kraju ishod, što je odigrala tri teške utakmice sa Radničkim u finalu domaćeg plej-ofa.

- Fokusirani smo na Barselonetu i ne gledamo dalje. Protivnik je zaista težak, pripremali se na najbolji mogući način, uradili sve što jedna takva utakmica traži od nas. Ipak, smatram da neka specijalna taktika neće odlučiti pobednika, već veća želja, motivacija, eventualno spremnost jednog ili dvojice igrača da pruže više od maksimuma – uveren je Gocić.

Na opasku da ekipa sada oseća manji pritisak Gocić je uzvratio:

- Po imenima smo u prethodne dve sezone bio kvalitetniji, ali šta je to pritisak. Jeste pre bio veći, sada je manji, ali to ne znači da se manje šansi igramo na F4. Sigurno je da ovu sezonu obeležio timski duh i timska igra. Imamo pravo da se nadamo, da budemo optimisti, nisam siguran da je to dovoljno za pobedu, ali sigurno je da protivniku neće biti lako sa nama – uveren je Gocić.

Vučinić: Ambicije su najveće

ĐORĐE Vučinić voli da se ide korak po korak. Ali...

- Ambicije su najviše, osvajanje Lige šampiona, koje god takmičenje da igramo uvek se tako ponašamo. Mi smo klub koji to može da ostvari...Suština je i da timski izguramo do kraja, jer teško ćemo to uraditi individualno.