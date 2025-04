BOD VODI NA MALTU: Vaterpolisti Novog Beograda u Top 8 fazi Lige šampiona dočekuju Olimpijakos

SA navijačima do Malte. Vaterpolistima Novog Beograda sutra (20.00) na bazenu SC "11.april" u petom kolu grupe A Top 8 Lige šampiona dovoljan je bod protiv Olimpijakosa da bi se plasirali na Fajnal for. Zato su čelnici prvaka Srbije odlučili da ulaz na bazen bude besplatan.

Foto: Profimedia

- Podrška sa tribina i te kako će nam značiti. Predstoji nam još jedna veoma bitna utakmica, koja veliku važnost ima i za tim iz Pireja. Duel sa Olimpijakosom verovatno je i najbitniji do sada u Ligi šampiona i znamo šta nam valja činiti. Dočekujemo kompaktnu i veoma kvalitetnu ekipu. Moram da naglasim da je u ovoj pauzi došlo do promene trenera na klupi Olimpijakosa i to uvek izaziva reakciju kod igrača. Zato moramo da budemo veoma oprezni - ističe strateg Novog Beograda Živko Gocić.

Iskusni stručnjak smatra da taktika neće biti ključna:

- Pokušaćemo da naše prednosti i kvalitete u igri iskoristimo do maksimuma. Silno smo motivisani, jer želimo da pobedimo i plasiramo se na F4.

Šampion Srbije je u drugom kolu u Pireju slavio sa 8:5. Golman Milan Glušac priželjkuje isti epilog:

- Olimpijakos je zaista vrhunska ekipa koja je sastavljena od izuzetno kvalitetnih igrača koji imaju isksutva osvajanja medalja sa najvećih takmičenja. Međutim, mi mnogo verujemo u naš rad, a u ovaj meč ćemo uči maksimalno motivisano sa velikom željom da pobedimo i obezbedimo plasman na finalni turnir Lige šampiona.

U drugom meču grupe A sutra (20.00) se u Splitu sastaju Jadran i Marselj.

TABELA: Marselj 9, Novi Beograd 9, Olimpijakos 4, Jadran ST 2 boda.