BUDIMO STRPLJIVI: Stefan Ćirić, pomoćnik selektora Stevanovića, veruju da vaterpolisti Srbije mogu da naprave iskorak na Olimpijskim igrama

VATERPOLISTI nikad nisu bili zadovoljni kada su se kući vraćali bez medalje. Ni danas, nije bilo osmeha na njihovim licima, jer šesto mesto na SP u Dohi nije ispunilo njihove ambicije. Ipak, pokazali su makar napredak u odnosu na EP u Zagrebu i nadaju se da će biti sposobni da naprave iskorak na Olimpijskim igrama u Parizu, gde brane zlato iz Tokija.

foto miloš vukadinović

- Svako ima pravo da piše, da kritikuje, da kaže svoje mišljenje. Mislim da vaterpolo reprezentacija, ako ništa drugo, bar ima neki kredit. Neke stvari su se dešavale, koje su bile malo i van vaterpola i uticale na rezultate. Ipak je ovo "nova ekipa", u ovom sastavu smo od decembra i neke stvari moraju da legnu - kaže za "Novosti" pomoćnik Uroša Stevanovića Stefan Ćirić.

Naši su dobro otvorili prvenstvo, osvajanjem prvog mesta u grupi C izvadili su i kartu za Pariz.

- U grupi smo stvarno izledali dobro. Nažalost, u četvrtfinalu, kada smo u nekim momentima mogli da prelomimo protiv Hrvatske, to nismo uradili. Imali smo dobru reakciju protiv Mađarske, ali to u meču za peto mesto protiv Grčke nismo uspeli. Mislim da javnost treba da ima poverenja u ovaj tim, na kraju krajeva plasirali smo se na Olimpijske igre. Naravno da je to naša obaveza, ali imamo dovoljno vremena i leto da napravimo neki iskorak napred, a to je sigurno četvrtfinale i borba za medalju - optimista je Ćirić.

Iskusni stručnjak smatra da je ekipa pokazala napredak u igri u odnosu na EP u Zagrebu. I njega, kao i sve u našem taboru, još boli poraz od novog svetskog prvaka, Hrvatske u četvrtfinalu. Veruje da nisu promašili dva peterca da bi izborili makar peterce, a priznaje da su morali da odigraju bolje igrača manje u prelomnim trenucima.

- Mislim da imamo još prostora da napredujemo u svim segmentima - ističe Ćirić. - Sigurno je da možemo da pričamo i o psihološkom momentu. Moraće na tome da se poradi, jer evidentno je da postoji neka barijera... Ipak smo kontrolisali dosta stvari u grupi, koja uopšte nije bila laka, došli u četvrtfinale i na EP i na SP, samo što nismo prelomili. Verujem da ćemo imati prostora da napravimo neki iskorak. Ovo je bio prekratak period, okupili smo se sredinom decembra, u januaru i februaru imali dva velika takmičenja. Zato i kažem da je potrebno vreme da se sve stvari nameste.

Pada u oči da su tri selekcije, Hrvatska, Italija i Španija osvojili medalje i na SP i na EP.

- Očigledno je da su se najbolje snašli i pripremili u ovom kratkom periodu. Italija je nekolika puta bila na ivici da ispadne, ali se vraćala i pokazala karakter. Mađari su razočarali, što se videlo po njima, Crnogorci opet u četvrtfinalu - primećuje Ćirić

U Parizu je sve moguće

NAŠA reprezentacija je u B grupi olimpijskog turnira sa Mađarskom, Francuskom, Španijom, Australijom, Japanom. U grupi A su: Hrvatska, Grčka, SAD, Italija, Crna Gora i Rumunija. U Dohi smo videli da čak devet selekcija može do medalje.

- Reprezentacije su dosta izjednačene. Francuzi su već među osam, Amerikanci su i protiv nas i protiv Crnogoraca imali utakmicu u svojim rukama, bez Haloka su namučili Italijane. Veliki broj reprezentacija će biti u krugu za četvrtfinale. Po meni, iznenađenja mogu da budu Francuzi i Amerikanci.

