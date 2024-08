"ČESTITAM EKIPI SRBIJE, BILI SU BOLJI": Selektor Hrvatske razočaran posle poraza

Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je selekciju Hrvatske rezultatom 13:11 i osvojila olImpijsko zlato

Foto: EPA-EFE/Szilard Koszticsak

Selektor hrvatske vaterpolo reprezentacije, Ivica Tucak posle utakmice čestitao je vaterpolistima Srbije.

Nemam šta da kažem sem da čestitam Srbiji koja je danas bila fantastičan tim i zaslužila pobedu, čestitam iz srca. Mi nismo bili pravi, loše smo igrali. Iz onako loše odbrane nismo mogli ni da napadamo, brzo su napravili prednost u golovima i to te baci u depresivno stanje. Nisi siguran, nema one fluidnosti u igri koja je potrebna za trofej. Teško je reći. Treba pričati o njihovom kvalitetu, Mandića smo dobro pokrivali, mislim da je bio dobar skauting. Video sam u mom timu mir, ali falile su nam dve tri odbrane. Onaj gol na 2:1 za Srbiju kad im je ispala lopta je znak. Klonuli smo, videlo se u napadu, šutirali smo isforsirano na blokove, dobra odbrana daje kredit u napadu, a mi je nismo imali. Golman ne znam koliko je imao odbrana, danas je bio najbolji golman na svetu i čestitam mu - rekao je Tucak.

Uloga favorita se nije dovodila u pitanje, zeleli smo zlatnu medalju, mogu samo da čestitam svojim igračima koji su na trećem uzastopnom velikom takmičenju igrali finale.

- Nema to veze, znali smo da smo igrali protiv jedne sjajne reprezentacije koje smo pobeđivali u poslednje vreme. Želeli smo ovo zlato više nego iko, ali kada ovako nema odbrane, nema ni igre, nema osmeha. Osvajaju se zlato i bronza, ne srebro. Najtužniji sam čovek na svetu, tužan sam i trebaće vremena. Puno je bilo grešaka, van svega što radimo, neke sitnice koje vi ne primetite. Sve je povezano sa prva tri minuta utakmice, mi smo prvu četvrtinu izgubili 5:2, igraš finale i to ti se desi. Probali smo da se čupamo, ali jednostavno danas nije bilo do nas - rekao je Tucak.

