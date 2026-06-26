"USKORO ĆE IZBORI, BIĆE MNOGO TEŠKI..." Vučić otkrio rezultate najnovijih istraživanja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti uskoro i da su rezultati, prema najnovijim istraživanjima, bolji po SNS nego što su bili ranije.

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- Za nas će izbori biti mnogo teški, uskoro će, biće mnogo teški, ali ja verujem u snagu svih ovih ljudi, u njihovu volju. Da vas ohrabrim, nisu loša istraživanja, valjda će biti bolja, videćemo - rekao je Vučić u četvrtak uveče u Inđiji, gde se sastao sa građanima koji pešače ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica'' 27. juna.

Na pitanje novinara da li može da otkrije šta kažu nova istraživanja, Vučić je rekao da ne može.

- Ne mogu, ali dobili smo ih preksinoć. To smo radili i dobili sve. Bolje je nego što je bilo, ja nikad nisam zadovoljan. Znate, ljudi koji su zadovoljni, onda više nemaju 'tigrovo oko', onda više nemaju želju da nešto unaprede - rekao je predsednik Vučić.

Na pitanje zašto bi neko koga ne interesuje politika trebalo da dođe na skup 27. juna ispred Doma Narodne skupštine, Vučić je odgovorio:

- Zato što vas interesuje vaša zemlja. Nije pitanje političkog opredeljenja, da li vam se dopada ovaj ili onaj političar ili kako taj neko priča, da li govori ubedljivo ili ne, već znate i sami, pogledate svoje roditelje, vidite koliku su platu imali ili koliku su penziju imali - rekao je Vučić.

Naveo je da nismo imali stabilan kurs dinara suštinski od Prvog svetskog rata do sada.

- Vi ćete mi reći da je bio deda Avram. Pa to je trajalo godinu i tri meseca. Mi nismo imali stabilan kurs godinama, nikada u svojoj istoriji. Mi sada to imamo 14 godina, samo što mi sad uzimamo sve kao da je podrazumevajuće, a ništa nije podrazumevajuće. Vrlo brzo bi nam pokazali da to nije podrazumevajuće, kao što i mir i slobodu uzimamo kao podrazumevajuće - rekao je Vučić.

Ukazao je da je potrebno mnogo znanja i hrabrosti da se izbegnu sankcije, kao i da izbegnu sve moguće osude, a da se istovremeno čuva nezavisnost svoje zemlje, mogućnost slobodnog odlučivanja i sve drugo.

- Tako da, hoću da kažem, mnogo je razloga za to, ali glavni razlog je taj što mi nećemo da širimo mržnju, mi nećemo da tražimo osvetu i revanš za svo zlo koje su nam učinili. Svojom inkompetentnošću i neznanjem doveli su nas dotle da smo izgubili turiste, da smo imali nižu stopu rasta, manje povećanje nivoa plata i penzija nego što bi inače bilo i sve to je mnogo manje važno od našeg mira i danas i u budućnosti - rekao je Vučić.

Poručio je da zato hoće zemlju koja nije podeljena već zemlju u kojoj ćemo razlike da pokazujemo na izborima, a u međuvremenu da pokazujemo poštovanje.

- Od nas nećete da čujete da čekamo da 'plivaju', da skaču ovamo, da idu onamo, da ih mučimo, maltretiramo. Mi to nećemo. I kad je neko ubeđen, i kada neko zna šta misli, kada neko ima ideju i kada neko veruje u to, onda njemu ne možete ništa - istakao je Vučić.

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