Politika

VUČIĆ RASKRINKAO BLOKADERE: Oni kojima je prvo palo na pamet da su ukradene pare od auto-puta, kreću se u granicama sopstvene pokvarenosti

В.Н.

26. 06. 2026. u 17:38

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je na otvaranju deonica autoputa Adrani-Preljina komentarisao je blokadarski prepev pesme "Pevaj Srbijo, zemljo junaka", Baje Malog Knindže.

ВУЧИЋ РАСКРИНКАО БЛОКАДЕРЕ: Они којима је прво пало на памет да су украдене паре од ауто-пута, крећу се у границама сопствене покварености

FOTO: Printskrin/RTS

Kad su u pitanju blokaderi koji su prepevali pesmu Baje Malog Knindže  u "pevaj Srbijo, zemljo ludaka", Vučić je izjavio  da oni polaze od sebe.

- Obično na sebe misle, kao i oni kojima je prvo palo na pamet da su ukradene pare od auto-puta. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti - istakao je on.

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