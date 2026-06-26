VUČIĆ RASKRINKAO BLOKADERE: Oni kojima je prvo palo na pamet da su ukradene pare od auto-puta, kreću se u granicama sopstvene pokvarenosti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je na otvaranju deonica autoputa Adrani-Preljina komentarisao je blokadarski prepev pesme "Pevaj Srbijo, zemljo junaka", Baje Malog Knindže.

FOTO: Printskrin/RTS

Kad su u pitanju blokaderi koji su prepevali pesmu Baje Malog Knindže u "pevaj Srbijo, zemljo ludaka", Vučić je izjavio da oni polaze od sebe.

- Obično na sebe misle, kao i oni kojima je prvo palo na pamet da su ukradene pare od auto-puta. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti - istakao je on.