VUČIĆ RASKRINKAO BLOKADERE: Oni kojima je prvo palo na pamet da su ukradene pare od auto-puta, kreću se u granicama sopstvene pokvarenosti
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je na otvaranju deonica autoputa Adrani-Preljina komentarisao je blokadarski prepev pesme "Pevaj Srbijo, zemljo junaka", Baje Malog Knindže.
Kad su u pitanju blokaderi koji su prepevali pesmu Baje Malog Knindže u "pevaj Srbijo, zemljo ludaka", Vučić je izjavio da oni polaze od sebe.
- Obično na sebe misle, kao i oni kojima je prvo palo na pamet da su ukradene pare od auto-puta. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti - istakao je on.
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