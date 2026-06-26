PROSLAVA VELIKOG USPEHA SRBIJE - OTVORENA DEONICA AUTOPUTA ADRANI-PRELJINA: Vučić u Oplanićima (FOTO/VIDEO)
NOVA deonica Moravskog koridora, od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka, svečano je puštena u saobraćaj, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u mestu Oplanići.
Dočekao ga je veliki broj građana, među kojima i Srbi koji su jutros krenuli sa Kosova i Metohije za Beograd, kako bi prisustvovali skupu “Srbija jedna porodica” koji će biti održan sutra.
Građani skandiraju "Aco, Srbine", a u pozadini se čuju srpske patriotske pesme.
- Od ujutru u 9 časova auto-put je otvoren - saopštio je Vučić, a narod je to pozdravio aplauzom.
Pozvao je sve u Beograd sutra.
- Pokušali su da nam unište porodice, državu. Mi njima nećemo da se svetimo. Jedino hoćemo da budemo zajedno, ujedinjeni da gradimo budućnost naše zemlje - kazao je on.
Istakao je da će da ostane da se veseli s narodom.
Predsednik se fotografisao sa Srbima sa Kosova i Metohije.
Građani sve vreme prilaze Vučiću da se fotografišu s njim. Jedan stariji gospodin je plakao na ulazu od sreće kad je predsednik Srbije stigao.
Pored Vučića je bivši teniser Janko Tipsarević.
Klub Kraljevih Sokolara, sa predsednikom Pericom Miletićem je tu, a tu je i ženka arktičkog Sokola koja se nalazi na zvaničnom grbu Grada Kraljeva.
Građani su uz povike "Aco, Srbine" ispratili predsednika iz Oplanića.
Preporučujemo
DRON ŠOU ISPRED SKUPŠTINE: Srbija jedna porodica (VIDEO)
26. 06. 2026. u 22:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)