Politika

PROSLAVA VELIKOG USPEHA SRBIJE - OTVORENA DEONICA AUTOPUTA ADRANI-PRELJINA: Vučić u Oplanićima (FOTO/VIDEO)

Novosti online

26. 06. 2026. u 18:13

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NOVA deonica Moravskog koridora, od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka, svečano je puštena u saobraćaj, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u mestu Oplanići.

ПРОСЛАВА ВЕЛИКОГ УСПЕХА СРБИЈЕ - ОТВОРЕНА ДЕОНИЦА АУТОПУТА АДРАНИ-ПРЕЉИНА: Вучић у Опланићима (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Dočekao ga je veliki broj građana, među kojima i Srbi koji su jutros krenuli sa Kosova i Metohije za Beograd, kako bi prisustvovali skupu “Srbija jedna porodica” koji će biti održan sutra.

Foto: FOTO: Novosti

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Predsednik je poljubio ikonu koju su mu dali.

Foto: Novosti

FOTO: Novosti

Građani skandiraju "Aco, Srbine", a u pozadini se čuju srpske patriotske pesme.

- Od ujutru u 9 časova auto-put je otvoren - saopštio je Vučić, a narod je to pozdravio aplauzom.

Pozvao je sve u Beograd sutra.

- Pokušali su da nam unište porodice, državu. Mi njima nećemo da se svetimo. Jedino hoćemo da budemo zajedno, ujedinjeni da gradimo budućnost naše zemlje - kazao je on.

Istakao je da će da ostane da se veseli s narodom.

Foto: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Predsednik se fotografisao sa Srbima sa Kosova i Metohije.

FOTO: Novosti

Građani sve vreme prilaze Vučiću da se fotografišu s njim. Jedan stariji gospodin je plakao na ulazu od sreće kad je predsednik Srbije stigao.

Pored Vučića je bivši teniser Janko Tipsarević.

FOTO: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

FOTO: Novosti

Klub Kraljevih Sokolara, sa predsednikom Pericom Miletićem je tu, a tu je i ženka arktičkog Sokola koja se nalazi na zvaničnom grbu Grada Kraljeva.

Građani su uz povike "Aco, Srbine" ispratili predsednika iz Oplanića.

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