Politika

SPECIJALAN POKLON ZA PREDSEDNIKA: Srbi sa KiM darivali Vučiću ikonu Kneza Lazara, on je celivao

В. Н.

26. 06. 2026. u 18:37

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, po otvaranju deonice Moravskog koridora Adrani – Preljina, došao je u Oplaniće gde su ga sačekali meštani i Srbi sa KiM.

СПЕЦИЈАЛАН ПОКЛОН ЗА ПРЕДСЕДНИКА: Срби са КиМ даривали Вучићу икону Кнеза Лазара, он је целивао

Foto: Novosti

Po dolasku Vučić je dobio i poklon - ikonu.

Foto: Novosti

Ikonu Kneza Lazara su predsedniku darivali Srbi koji su stigli iz srpske južne pokrajine - sa Kosova i Metohije.  U znak zahvalnosti i poštovanja, predsednik je celivao svetinju.

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