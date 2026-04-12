VAŽNA POBEDA PARTIZANA U ABA LIGI: Crno-beli bolji od Cedevita Olimpije, nastavljaju borbu za prvo mesto
PARTIZAN je ostvario važnu pobedu u ABA ligi. Crno-beli su kao gosti savladali Cedevita Olimpiju sa 85:79 (15:19, 25:21, 20:17, 25:22) i prekinuli su seriju od tri poraza u svim takmičenjima.
Ekipa iz Beograda je na kolo pre kraja ostala u igri da Top 8 fazu regionalnog takmičenja okonča na prvom mestu za koje se bori sa Dubaijem.
Što se utakmice tiče, "zmajčeki" su je bolje otvorili. Vodili su praktično tokom celom prvog poluvremena, ali nisu imali prednost posle 20 minuta igre u "Stožicama" - 40:40.
Ipak, uspeli su izabranici Đoana Penjaroje u nastavku utakmice da slome otpor rivala koji je igrao dobru utakmicu. Gosti su susret prelomili u četvrtoj četvrtini u kojoj je blistao Šejk Milton i najzaslužniji je za ovaj trijumf. Amerikanac je u tom kvartalu postigao čak 17 poena, a ostatak ekipa osam.
Cedevita Olimpija je novim neuspehom produbila krizu, ovo joj je bio šesti vezani poraz u ABA ligi, a sedmi ako se uračuna i duel sa Burgom u Evrokupu.
Najefikasniji kod pobednika bio je pomenuti Šejk Milton sa 21 poenom, dok je Karlik Džons dodao 15. Na drugoj strani najbolji je bio Umodža Gibson sa 25, pratio ga je Di Džej Stjuart sa 13.
Partizan sad ima učinak 20-3, Dubai je na 19-3, ali tek treba da odigrao meč protiv Budućnosti. Ukoliko ekipe završe sa istim učinkom tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata će biti prvi jer je bolji u međusobnom duelu.
Beograđani će u narednoj rundi ABA ligi dočekati Crvenu zvezdu. Taj meč igra se u nedelju, 19. aprila od 21 sat.
Vredi pomenuti da će crno-beli u četvrtak završiti evropsku sezonu. U poslednjem 38. kolu Evrolige dočekuju Baskoniju.
