Tip fudbal

CRVENI FIKSEVI: Kolorado u kolo bez dvojice

Žarko Urošević

10. 04. 2026. u 09:30

* Specija još grublja, tri isključena igrača imala poslednjim mečom Serije B

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Колорадо у коло без двојице

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Specija (Italija 2) 3 Specija – Mantova 2 3.10

Kolorado (MLS) 2 Kolorado – Hjuston 2 3.00

Monca (Italija 2) 2 Monca – Bari 2 10.00

Akademiko V. (Portugalija 2) 2 Penafiel - Akademiko V. 1 3.40

Vizela (Portugalija 2) 2 Feirense – Vizela 1 2.85

Akrington (Engl. Liga 2) 2 Akrington – Flitvud 2 2.40

Ponte Preta (Brazil B) 2 Ponte Preta – Vila Nova 2 2.80

Kadisija (S. Arabija) 2 Kadisija – Šabab 2

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

