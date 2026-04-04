"NIKOLA JOKIĆ POMERA GRANICE!" Miško Ražnatović: Drago mi je što me je demantovao
NIKOLA Jokić igra košarku karijere, svake godine uspe da pomeri granicu. Očekivanja navijača su da će Srbin ponovo biti MVP, a oglasio se i njegov menadžer Miško Ražnatović.
Svestan je Ražnatović da borba za novo priznanje ne zavisi samo od blistavih partija jednog igrača, valjda je zbog toga trenutno nadmetanje i najzanimljivije dosad.
U poslednjih nekoliko godina neverovatne dominacije Nikole Jokića, samo su se smenjivali rivali sa kojima se borio za MVP titulu. Najpre je Janis Adetokunpo bio glavni konkurent, potom Džoel Embid, a od prošle sezone to je Kanađanin Šej Gildžes Aleksander.
- Ovo je jedno od najinteresantnijih nadmetanja za MVP titulu. Do pre nekoliko meseci je delovalo da Šej (Gildžes Aleksander) neprikosnoven, sad nije tako. Zato mi je teško da kažem, nema dileme da smatram da bi to trebalo da bude Nikola - započeo je Miško Ražnatović za Sport klub.
Nikola Jokić ponovo beleži tripl-dabl u sezoni, a iz meča u meč obara rekorde NBA lige.
- Pomera granice, radi stvari koje niko drugi nije, ali zbog subjektivnosti koju imam prema njemu, najbolje bi bilo da ne govorim o tome. U ovom trenutku niko ne zna ko će to biti - dodao je.
U velikoj trci je i Viktor Vembanjama, a do povrede koja će ga odvojiti od terena bio je i Luka Dončić, pored već dvojice poznatih konkurenata za prestižnu priznanje.
- Za celu ligu je dobro da ima četvoricu igrača koji igraju na visokom nivou, brilijantno - rekao je Miško Ražnatović.
Verovanje u Nikolu Jokića je oduvek postojalo.
- Posle godinu dana sam verovao da bi mogao da bude igrač NBA igrač, ali da bude tri puta najbolji igrač sveta to ni u najluđim snovima nisam mogao da očekujem. Drago mi je da me je demantovao na taj način.
I na kraju, kako je moguće da sa prostora Balkana dolazi toliki broj talentovanih igrača. Ražnatović ima jednostavnu teoriju:
- Niko ne pita Brazilce kako imaju toliko sjajnih fudbalera. To je genetika, to je košarkaška škola, to je tradicija, to je ljubav prema sportu. Kad se to skupi, dobiju se rezultati kakvi jesu - zaključio je Miško Ražnatović.
Zvezda "Elite" uslikana sa Mbapeom! Potvrđena veza (FOTO)
05. 04. 2026. u 22:54
HAOS NA UTAKMICI U FRANCUSKOJ: Pobili se košarkaši Monaka i Dižona (VIDEO)
05. 04. 2026. u 22:25
PROBLEM ZA HAPOEL: Povredio se Vasilije Micić, neizvestan za završnicu Evrolige
05. 04. 2026. u 22:05
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
