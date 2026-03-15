"UDARIO SI ME U..." Dončić doživeo jako bolan momenat protiv Jokića, žalio se, kamere snimile sve (VIDEO)
Luka Dončić je pogodio uz zvuk sirene za pobede Los Anđeles Lejkersa nad Nikolom Jokićem i Denver Nagetsima, ali viđena je jedna bolna situacija.
Jezerdžije su upisale pobedu 127:125. Slovenački košarkaš je pogodio iz teške pozicije, dok je meč završio sa 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija.
Dončić je u poslednjim sekundama uzeo ovaj težak šut i pogodio ga je preko igrača, što je bilo i više nego dovoljno za ovu veliku pobedu.
Međutim, osim toga, na društvenim mrežama pojavila se i jedna zanimljiva situacija upravo sa utakmice protiv Nikole Jokića.
Ovaj momenat se odigrao u prvoj deonici, kada su posle jednog slobodnog bacanja za loptu skakali Luka Dončić i Rui Hačimura.
Japanac je bio malo bliže Dončiću, kojeg je potom i udario, a Luka se odmah požalio, što su uhvatile i TV kamere.
- Udario si me u međunožje - rekao je Dončić.
