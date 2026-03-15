Košarka

"UDARIO SI ME U..." Dončić doživeo jako bolan momenat protiv Jokića, žalio se, kamere snimile sve (VIDEO)

Новости онлајн

15. 03. 2026. u 07:59

Luka Dončić je pogodio uz zvuk sirene za pobede Los Anđeles Lejkersa nad Nikolom Jokićem i Denver Nagetsima, ali viđena je jedna bolna situacija.

УДАРИО СИ МЕ У... Дончић доживео јако болан моменат против Јокића, жалио се, камере снимиле све (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Jezerdžije su upisale pobedu 127:125. Slovenački košarkaš je pogodio iz teške pozicije, dok je meč završio sa 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija.

Dončić je u poslednjim sekundama uzeo ovaj težak šut i pogodio ga je preko igrača, što je bilo i više nego dovoljno za ovu veliku pobedu.

Međutim, osim toga, na društvenim mrežama pojavila se i jedna zanimljiva situacija upravo sa utakmice protiv Nikole Jokića. 

Ovaj momenat se odigrao u prvoj deonici, kada su posle jednog slobodnog bacanja za loptu skakali Luka Dončić i Rui Hačimura.

Japanac je bio malo bliže Dončiću, kojeg je potom i udario, a Luka se odmah požalio, što su uhvatile i TV kamere.

- Udario si me u međunožje - rekao je Dončić.

