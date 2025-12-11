"BEOGRADE, SRBIJO, HVALA VAM!" Kakva zahvalnica iz Izraela! Neka svi znaju za srpsko gostoprimstvo
Košarkaški klub Makabi prvi put će večeras posle više od 2 godine biti domaćin u Evroligi u Tel Avivu. Oni će dočekati ekipu Asvela, a pred taj duel zahvalili su se Srbiji i Beogradu na gostoprimstvu u prethodnom periodu.
- Nekoliko sati uoči našeg prvog evroligaškog okršaja u Tel Avivu još od oktobra 2023. godine, želeli bismo da vam kažemo hvala. Hvala Srbiji i Beograđanima, hvala čitavoj organizaciji i osoblju, što ste nas dočekali raširenih ruku, sa toplinom i profesionalizmom. Volimo vas i nosićemo u srcu ove uspomene - napisao je Makabi na društvenim mrežama.
Preporučujemo
ČITAV GRAD U AUSTRIJI OSTAO ZATEČEN ZBOG SRBA: Evo šta su uradile "delije" (VIDEO)
11. 12. 2025. u 13:13
SKANDAL! Poznati teniser suspendovan na 20 godina, nameštao mečeve!
11. 12. 2025. u 15:52
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)