Košarka

"BEOGRADE, SRBIJO, HVALA VAM!" Kakva zahvalnica iz Izraela! Neka svi znaju za srpsko gostoprimstvo

Filip Milošević

11. 12. 2025. u 17:59

Košarkaški klub Makabi prvi put će večeras posle više od 2 godine biti domaćin u Evroligi u Tel Avivu. Oni će dočekati ekipu Asvela, a pred taj duel zahvalili su se Srbiji i Beogradu na gostoprimstvu u prethodnom periodu.

БЕОГРАДЕ, СРБИЈО, ХВАЛА ВАМ! Каква захвалница из Израела! Нека сви знају за српско гостопримство

FOTO: Profimedia

- Nekoliko sati uoči našeg prvog evroligaškog okršaja u Tel Avivu još od oktobra 2023. godine, želeli bismo da vam kažemo hvala. Hvala Srbiji i Beograđanima, hvala čitavoj organizaciji i osoblju, što ste nas dočekali raširenih ruku, sa toplinom i profesionalizmom. Volimo vas i nosićemo u srcu ove uspomene - napisao je Makabi na društvenim mrežama.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KALATES POKOPAO ŽELJKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!

KALATES "POKOPAO" ŽELjKA OBRADOVIĆA: Novi trener Partizana nam je dao dodatnu motivaciju!