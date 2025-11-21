"DELIJE" ĆE OVO ODUŠEVITI: Zvezda promenila dres za Valensiju (FOTO)

Crvena zvezda gostuje Valensiji, a pred meč u Španiji crveno-beli su odlučili da promene dres.

Foto: Aba liga/ Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Na dresu crveno-belih protiv Valensije stajaće novi sponzor - Fondacija "Delije". To su čelnici kluba morali da urade zbog zakona u Španiji koji ne dozvoljava promociju kladionica.

Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti.

Košarkaši Crvene zvezde nosiće u Španiji, na utakmici 12. kola Evrolige u Valensiji, dresove koje će krasiti logo „Fondacije Delije”.



Prvi put na našem dresu promovišemo humanitarnu organizaciju navijača našeg kluba, koja postoji više od dve decenije, a u Valensiji će se logo… pic.twitter.com/lJuZBY0ZI5 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) November 21, 2025

- Najnoviji zakoni Španije zabranjuju reklamiranje kompanija iz “beting” industrije na utakmicama koje se odigravaju u njihovoj državi. Stoga smo uz saglasnost i podršku našeg nazivnog sponzora, odlučili da na mesto našeg generalnog sponzora postavimo, po našem izboru, logo Fondacije Delije – jer mi smo Crvena zvezda samo sa našim navijačima.

- Uz to, rad Fondacije Delije je izuzetno plemenita stvar i predstavlja jedno od ključnih vrednosti koje neguje i potencira cela naša crveno-bela porodica. Dresovi u četiri utakmice (dve garniture crveno-bela i crvena), koje će naš tim odigrati na tlu Španije ove sezone u Evroligi, po njenom završetku naći će se na licitaciji, a sav prihod ide u humanitarne svrhe i to upravo Fondaciji Delije koja će sredstva rasporediti onima kojima je najpotrebnije u datom trenutku.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?