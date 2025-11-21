"DELIJE" ĆE OVO ODUŠEVITI: Zvezda promenila dres za Valensiju (FOTO)
Crvena zvezda gostuje Valensiji, a pred meč u Španiji crveno-beli su odlučili da promene dres.
Na dresu crveno-belih protiv Valensije stajaće novi sponzor - Fondacija "Delije". To su čelnici kluba morali da urade zbog zakona u Španiji koji ne dozvoljava promociju kladionica.
Saopštenje Zvezde prenosimo u celosti.
- Najnoviji zakoni Španije zabranjuju reklamiranje kompanija iz “beting” industrije na utakmicama koje se odigravaju u njihovoj državi. Stoga smo uz saglasnost i podršku našeg nazivnog sponzora, odlučili da na mesto našeg generalnog sponzora postavimo, po našem izboru, logo Fondacije Delije – jer mi smo Crvena zvezda samo sa našim navijačima.
- Uz to, rad Fondacije Delije je izuzetno plemenita stvar i predstavlja jedno od ključnih vrednosti koje neguje i potencira cela naša crveno-bela porodica. Dresovi u četiri utakmice (dve garniture crveno-bela i crvena), koje će naš tim odigrati na tlu Španije ove sezone u Evroligi, po njenom završetku naći će se na licitaciji, a sav prihod ide u humanitarne svrhe i to upravo Fondaciji Delije koja će sredstva rasporediti onima kojima je najpotrebnije u datom trenutku.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Veljko Paunović ubacuje u reprezentaciju momka koji je precrtao Srbiju
21. 11. 2025. u 12:17
"DA ME TO VIŠE NISTE PITALI"! Nikola Jokić zagrmeo da ceo svet čuje
20. 11. 2025. u 08:15
CRNO-BELI ŽELE TRIJUMF PRED SVOJIM NAVIJAČIMA: Fener ima niz od šest pobeda
PARTIZAN će u dvanaestom kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
21. 11. 2025. u 09:18
AMERI U ŠOKU: Ne mogu da veruju da je Nikola Jokić ovo uradio! Ovo je, prosto, nezamislivo!
Nikola Jokić je, zaista, najbolji košarkaš na svetu, a najnovije vesti iz NBA lige ne samo da to potvrđuju, već svedoče o tome da se ovakav igrač - nikada dosad nije pojavio pod obručima.
20. 11. 2025. u 19:40
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)