SRBIN OPČINIO AMERIKU! Nikola Jokić konačno naterao NBA da prizna da je stvarno najbolji (VIDEO)

10. 11. 2025. u 22:30

Nikola Jokić više ne mora da čeka...

СРБИН ОПЧИНИО АМЕРИКУ! Никола Јокић коначно натерао НБА да призна да је стварно најбољи (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Prvi put ove sezone, a čak 18. u karijeri, Jokić je kao košarkaš Denver nagetsa proglašen za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.


Jokić je prošle nedelje predvodio Denver ka sve četiri pobede i to kao istinski lider ekipe.

Imao je prosek od čak 31,3 poena, 11,3 skoka i 13,3 asistencija po meču u toj sedmici.

Košarkaš Detroita Kejd Kaningem je proglašen za najboljeg na Istoku. 


Kaningem je završio nedelju takođe sa učinkom od 4-0, a imao je prosek od 31 poena i 9,8 asistencija.

Nikola Jokić - statistika je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 25,2 poena po utakmici, 13 skoka i 11,9 asistencije.

U trenutku pisanja ove vesti drugi je po skokovima u celoj NBA ligi, a najbolji je njen asistent.

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary"  jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526  dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:


Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.
(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)


Protiv Sakramenta u gostima - sreda, 12.11. - od 5
Protiv Los Anđeles Klipersa u gostima - četvrtak, 13.11. - od 4.30
Protiv Minesote u gostima - nedelja, 16.11. - od 3
Protiv Čikaga kod kuće - utorak 18.11. - od 3
Protiv Nju Orleansa u gostima - četvrtak, 20.11. - od 2
Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30
Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4
Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2
Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30
Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3

Najnovije vesti iz Denver nagetsa!

"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)

Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

