SRBIN OPČINIO AMERIKU! Nikola Jokić konačno naterao NBA da prizna da je stvarno najbolji (VIDEO)
Nikola Jokić više ne mora da čeka...
Prvi put ove sezone, a čak 18. u karijeri, Jokić je kao košarkaš Denver nagetsa proglašen za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.
Jokić je prošle nedelje predvodio Denver ka sve četiri pobede i to kao istinski lider ekipe.
Imao je prosek od čak 31,3 poena, 11,3 skoka i 13,3 asistencija po meču u toj sedmici.
Kaningem je završio nedelju takođe sa učinkom od 4-0, a imao je prosek od 31 poena i 9,8 asistencija.
Nikola Jokić - statistika je nestvarna!
U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 25,2 poena po utakmici, 13 skoka i 11,9 asistencije.
U trenutku pisanja ove vesti drugi je po skokovima u celoj NBA ligi, a najbolji je njen asistent.
Nikola Jokić - ugovor, plata
Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.
U narednoj još više, 59.033.114, ali...
Potom sledi "začkoljica".
Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:
Denver nagets - raspored NBA utakmica - novemar 2025.
(svi termini su navedeni po našem, srednjeevropskom vremenu)
Protiv Los Anđeles Klipersa u gostima - četvrtak, 13.11. - od 4.30
Protiv Minesote u gostima - nedelja, 16.11. - od 3
Protiv Čikaga kod kuće - utorak 18.11. - od 3
Protiv Nju Orleansa u gostima - četvrtak, 20.11. - od 2
Protiv Hjustona u gostima - subota, 22.11. - od 3.30
Protiv Sakramenta kod kuće - nedelja, 23.11. - od 4
Protiv Memfisa u gostima - utorak, 25.11. - od 2
Protiv San Antonija kod kuće - subota, 29.11. - od 3.30
Protiv Feniksa u gostima - nedelja, 30.11. - od 3
Najnovije vesti iz Denver nagetsa!
"NE ŽELIM DA SE NERVIRAM I DA URLAM": Nikola Jokić ostavio Amere bez teksta nako novog tripl-dabla (VIDEO)
Ako vas zanima Nikola Jokić, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu, ali i košarci, i to ne samo NBA ligi - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
