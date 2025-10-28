GROBARI TRLJAJU RUKE! Partizan ozbiljno pojačan pred Hapoel Tel Aviv

U Humskoj mogu da odahnu!

FOTO: Ata images

Posle nekoliko povreda i loših vesti konačno je sunce ogrejalo crno-bele. Partizan je rešio problem na centarskoj poziciji, Bruno Fernando je prošao lekarske preglede, pa će i definitivno postati igrač crno-belih.

Dobio je dozvolu lekara da zaigra u crno-belom dresu, a kako prenosi Mozzartsporta i ispisnicu od Košarkaškog saveza Španije pa će putovati na gostovanje kod Hapoela iz Tel Aviva u Sofiju. Takođe, vest o raskidu saradnje zvanično je već potvrdio i Real na klupskom sajtu.

- Real Madrid i Bruno Fernando su dogovorili da okončaju saradnju. Real želi da se igraču zahvali na posvećenosti tokom igranja u našim bojama. Za tog mandata osvojio je jednu titulu u prvenstvu. Naš klub njemu i njegovoj porodici želi sve najlepše u novoj fazi njegovog života - piše u saoštenju Madriđana.

