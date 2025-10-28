Košarka

AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Ceo svet bruji o jednom potezu Nikole Jokića (VIDEO)

Новости онлине

28. 10. 2025. u 06:50

Nikola Jokić nastavio je da teroriše rivale u NBA ligi i oduševljava navijače maestralnim potezima.

АМЕРИ ГЛЕДАЈУ И НЕ ВЕРУЈУ! Цео свет бруји о једном потезу Николе Јокића (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

U trijumfu Denver Nagetsi protiv Minesote Nikola Jokić je novom maestralnom partijom pokazao da je opet glavni kandidat za MVP nagradu. 

Srpski centar je upisao treći tripl-dabl u sezoni, 167. u karijeri, a meč je završio sa 25 poena, 19 skokova i 10 aistencija.

Jedno dodavanje je posebno viralno na društenim mrežama, završilo je na zvaničnom Instagram nalogu NBA lige.

Jokić je u svom stilu bez gledanja iza leđa dodao loptu do Kamerona Džonsona, a ovaj lagano poentirao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objava koju deli NBA (@nba)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)
Tenis

0 11

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)

Teniski svet je u avgustu 2024. potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, potom je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Morao je, istina, da malo pauzira između ovogodišnjeg Australijan opena i Rolan Garosa, a povratak "belom sportu" proslavio je - uplovljavanjem u novu vezu.

27. 10. 2025. u 20:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)