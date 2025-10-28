AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Ceo svet bruji o jednom potezu Nikole Jokića (VIDEO)

Nikola Jokić nastavio je da teroriše rivale u NBA ligi i oduševljava navijače maestralnim potezima.

FOTO: Tanjug/AP

U trijumfu Denver Nagetsi protiv Minesote Nikola Jokić je novom maestralnom partijom pokazao da je opet glavni kandidat za MVP nagradu.

Srpski centar je upisao treći tripl-dabl u sezoni, 167. u karijeri, a meč je završio sa 25 poena, 19 skokova i 10 aistencija.

Jedno dodavanje je posebno viralno na društenim mrežama, završilo je na zvaničnom Instagram nalogu NBA lige.

Jokić je u svom stilu bez gledanja iza leđa dodao loptu do Kamerona Džonsona, a ovaj lagano poentirao.