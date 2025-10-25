ZVEZDA OBJAVILA MONOGRAFIJU: Evo kako navijači mogu da je kupe

Fudbalski klub Crvena zvezda objavio je prodaju prve prve monografije u godini obeležavanja jubilarnih osam decenija kluba, a pretprodaja počinje danas i trajaće sve do 20. novembra.

‍Monografija Crvene zvezde predstavlja izuzetno značajan poduhvat, u okviru kojeg će biti zabeležena bogata i sveobuhvatna istorija najtrofejnijeg srpskog kluba.

- Ova monografija obuhvatiće ključne trenutke iz prošlosti, podsetiti na velika dostignuća, ali i prikazati svakodnevni život kluba kroz osam decenija postojanja. Biće to zbirka istorijskih podataka koja će detaljno prikazati rast i razvoj Crvene zvezde, od njenog osnivanja pa do danas.

Svi zvezdaši koji do 20. novembra kupe monografiju imaće mogućnost da njihova imena budu upisana zajedno sa svim prenumerantima na poslednjim stranicama monografije.

Pored brojnih zanimljivih podataka, monografija će sadržati i malo poznate fotografije, koje će svakom zvezdašu pružiti priliku da se ponovo priseti trenutaka slavlja, borbe i slave.

Zvezdina monografija neće biti samo podsećanje na prošla vremena, već će biti i izvor inspiracije za sve generacije zvezdaša koje će nastaviti da zlatnim slovima pišu nove stranice istorije našeg kluba, saopštili su iz kluba.

Cena monografije je 6990 dinara, a u premijum kutiji sa dodatnim audio i vizuelnim sadržajem 11490 dinara.

