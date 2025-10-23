Košarka

"IZBACIO VESNU ČOVIĆ SA TRIBINA"! Evo ko je poznati košarkaški sudija uhapšen sa vračarskim klanom

Новости онлине

23. 10. 2025. u 10:34

Poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić (40) uhapšen je juče u velikoj akciji policije, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je deo organizovane kriminalne grupe osumnjičena za teška krivična dela.

Foto arhiva VN

Kako se saznaje, sudija Uroš Nikolić je priveden u međunarodnoj akciji policije u kojoj je privedeno ukupno 10 osoba. Inače, radi se o arbitru koji deli pravdu i u Evroligi i jednom od naših najboljih sudija. 

Međutim, Nikolić nije nepoznat kada su incidentni događaji u pitanju, pa ni u sportu. Sudio je srpski arbitar utakmicu ABA lige 2021. godine između Crvene zvezde i Cedevite, a po završetku utakmice je, kako su naveli iz tabora crveno-belih, iz nepoznatog razloga potpuno demolirao sudijsku svlačionicu i tom prilikom napravio ogromnu materijalnu štetu.

Imao je Nikolić i verbalne obračune sa tadašnjim predsednikom Crvene zvezde, Nebojšom Čovićem, sada predsednikom KSS-a. Srpski arbitar je u duelu  FMP-a i Cibone u januaru 2020. godine udaljio sa tribina suprugu prvog čoveka KSS-a, Vesnu Čović.

Foto arhiva VN

 

Nije to jedino čuveno isključenje koje je Nikolić delegirao. Izbacio je i čuvenog Iva Daneua sa utakmice finala ABA 2 lige između Bosne i Ilirije. Nikolić, zajedno uz Iliju Beloševića i Milivoja Jovičića odbio je da sudi finalnu seriju ABA lige 2023. godine zbog velikog pritiska koji su tada osećali srpski arbitri.

