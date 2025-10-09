Košarka

ŠTA JOŠ NEĆE DA IH SNAĐE!? Olimpijakosu se povredio još jedan bitan igrač

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 10. 2025. u 16:41

Košarkaš Olimpijakosa Tomas Vokap odsustvovaće sa terena dve do tri nedelje zbog povrede, izjavio je danas trener grčkog kluba Jorgos Barcokas.

FOTO: Profimedia

Trener Olimpijakosa je rekao da Vokap ima problema sa povredom tetive. Košarkaš Olimpijakosa je na prva dva meča u Evroligi ove sezone prosečno beležio 4,5 poena, pet asistencija, tri skoka i 1,5 ukradenih lopti.

Olimpijakos ima problema sa povredama igrača, pošto su van terena Evan Furnije, Šekil Mekisik, Kenan Evans i Mustafa Fol.

Košarkaši Olimpijakosa će sutra od 20.15 časova dočekati Dubai u trećem kolu Evrolige.

