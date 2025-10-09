ŠTA JOŠ NEĆE DA IH SNAĐE!? Olimpijakosu se povredio još jedan bitan igrač
Košarkaš Olimpijakosa Tomas Vokap odsustvovaće sa terena dve do tri nedelje zbog povrede, izjavio je danas trener grčkog kluba Jorgos Barcokas.
Trener Olimpijakosa je rekao da Vokap ima problema sa povredom tetive. Košarkaš Olimpijakosa je na prva dva meča u Evroligi ove sezone prosečno beležio 4,5 poena, pet asistencija, tri skoka i 1,5 ukradenih lopti.
Olimpijakos ima problema sa povredama igrača, pošto su van terena Evan Furnije, Šekil Mekisik, Kenan Evans i Mustafa Fol.
Košarkaši Olimpijakosa će sutra od 20.15 časova dočekati Dubai u trećem kolu Evrolige.
