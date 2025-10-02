"NISAM JA SMENIO PEŠIĆA"! Nebojša Čović "otvorio oči" košarkaškoj Srbiji

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović izjavio je danas da je dosadašnji selektor Svetislav Pešić puno uradio za reprezentaciju Srbije.

FOTO: M. Vukadinović

Čović je podsetio da je Pešiću istekao ugovor 30. septembra. Upravni odbor KŠ je pre dva dana za novog selektora reprezentacije Srbije imenovao Dušana Alimpijevića.

- Nisam ja smenio Pešića, već je njemu istekao ugovor. Pešić je imao ugovor do 30. septembra. Kada smo prošle godine pričali nakon Olimpijskih igara o produžetku saradnje, jer mu je i tada istekao ugovor, potpisali smo novi na godinu dana", izjavio je Čović za K1.

Predsednik KSS je potom pohvalio rad Pešića u prethodnom periodu.

- Pešić je u poslednje četiri godine puno uradio za reprezentaciju Srbije. Vratio je kult, igrače, desilo se ovo što se desilo na EP, pa šta sad da radimo. To je sport. Niko ne pobeđuje svaki dan. Mi smo u javnosti već bili šampioni, nismo ni trebali da putujemo za Rigu, već da nam donesu pehar i medalje, takav je osećaj bio", naveo je Pešić.

Predsednik KSS je potom govorio o narednim izazovima koji čekaju reprezentaciju Srbije.

- Moramo da se okrenemo onome što nas čeka, a to su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2027. godine. Počinju u novembru, prvu utakmicu igramo u Beogradu sa Švajcarskom, a drugu 30. novembra u Sarajevu protiv BiH. U februaru nas očekuje drugi prozor, kada igramo sa Turskom ovde i u gostima. Treći prozor donosi duele sa Švajcarskom u gostima i BiH u Beogradu", rekao je Čović.

Tri najbolja tima iz grupe prolaze u narednu fazu takmičenja gde će se formirati nove četiri grupe sa po šest timova, a rezultati iz prve runde se prenose. Grupa u kojoj je Srbija ukrstiće se sa grupom D u kojoj su Velika Britanija, Italija, Island i Litvanija.

Predsednik KSS je govorio i o statusu domaćih igrača u Evroligi, ali i o sistemu razvoja mladih talenata u srpskoj košarci.

- Domaći igrači u Zvezdi su na meču sa Olimpijom iz Milana u prvom kolu Evrolige dali ukupno 10 poena, i to samo Nikola Kalinić. U Partizanu su domaći igrači na duelu protiv Dubaija dali 11 poena. Kada pogledate zbir, Zvezda je dala 82, Partizan 76 poena, što je ukupno 158. Od toga domaći učestvuju sa 21 poenom, odnosno svega 13,3 odsto", podsetio je Čović.

Čović je istakao da sistem mora da omogući razvoj talentovane dece u Srbiji.

- Ako dugoročno razmišljamo, gde su naši timovi i igrači za tri ili četiri godine? Imali smo odlične rezultate u mlađim kategorijama - kadeti do 16 godina su uzeli zlato na EP. Međutim, igrači poput Nikole Kusturice su već u Barseloni. Reprezentacija U19 nam je podbacila i zauzela deveto mesto na SP, U20 je bila četvrta u Evropi, a U18 peta na EP", dodao je predsednik KSS.

Čović je naveo da je važno da se selekcija Srbije plasira na SP 2027. u Kataru.

- Ako se kvalifikujemo i zauzmemo prvo ili drugo mesto, direktno idemo na Olimpijske igre 2028. Ako ne, čekaju nas dodatne kvalifikacije. Sve ide kao na traci i važno je da budemo spremni", rekao je predsednik KSS.

On je istakao da Savez ima odgovornost ne samo prema muškoj seniorskoj selekciji, već i prema mlađim kategorijama i ženskoj košarci.

- Na to dodajte seniorke, pa i to da i seniori i seniorke imaju niže kategorije od U16 do U21. Pored toga, imamo i seniorsku reprezentaciju 3x3, kao i U18 i U23 selekcije. Ponosan sam što je naš Savez jedini ove godine doneo četiri medalje - tri u 3x3 (dva srebra i bronzu) i zlato košarkaške kadetske reprezentacije na EP", naglasio je predsednik KSS.

